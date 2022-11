Pipi Estrada confirma cuál es la enfermedad de Miriam Sánchez

Pipi Estrada ha visto cómo la madre de su hija ha sido protagonista de un altercado que ha acabado con la detención de la exactriz.

Pipi Estrada sabe que su ex no está atravesando una etapa nada estable en los últimos tiempos. Tras un enfrentamiento que tenía en plena calle con Pipi Estrada, ahora ha salido a la luz una noticia que la vuelve a poner en el disparadero.

Lo cierto es que Miriam Sánchez fue noticia el pasado fin de semana después de lo que ocurrió en un bar de copas.

Parece ser que su estado alterado habría provocado que los encargados del local le aconsejaran que abandonase aquel lugar. Esta, muy nerviosa, no quiso hacerles caso y los dueños del pub llamaron a la policía para que pusiese orden en este conflicto.

Pipi Estrada confirma al fin cuál es la enfermedad que sufre su ex

"Llamaron a la policía local, que intentó convencerla. Esto hace que se ponga más agresiva". Según el programa Fiesta, la televisiva fue detenida tras presuntamente morder a un agente.

Eso sí, tras detenerla, se vio obligada a acudir al hospital, custodiada por la policía, por un cuadro de ansiedad. Tras darle el alta médica, la llevaron a los calabozos de la comisaría de Moncloa-Aravaca. La televisiva está acusada de un presunto delito de atentado contra la autoridad y hoy pasará a disposición judicial.

Lo que sabemos es que Pipi Estrada conoce de primera mano cómo está la madre de su hija. E incluso Jorge Javier Vázquez decía esto del tema tras hablar con él. "A Pipi le duele todo esto por su hija. Ya tiene una edad y también tiene un teléfono móvil y se entera de todo".

Pipi sabe que fue detenida tras protagonizar un altercado

Sobre la salud de la protagonista, Pipi Estrada sabe por fin cuál es la enfermedad que sufre su ex y no es otra que la ansiedad. Aunque parezca lo contrario, esta es la única que enfermedad que dice padecer Miriam Sánchez, después de que muchos hayan puesto sobre la mesa que padece bipolaridad desde hace tiempo.

El caso es que, en unos totales grabados hace tres meses para el Deluxe, Miriam hablaba de ello y dejaba claro que Pipi ha sido uno de los mayores causantes de sus males. Sobre todo, desde que se separasen hace años.

Cargaba contra el padre de su hija el pasado mes de agosto. Y sus duras declaraciones denotaban el hastío de la exactriz por tener que sufrir las mentiras de la persona que en su día le hizo madre.

"No soy bipolar"

Ella aseguraba que la única enfermedad que sufre es "ansiedad puntal cuando me hace daño, no soy bipolar. Voy al psicólogo para tratarme las dificultades que he tenido en mi vida", sostenía el pasado verano.

"A mí, Pipi no me trata bien con respecto a mi hija", decía en Telecinco. Y es que afirmaba estar harta de las "mentiras" de la que fue su pareja.

"En el 2013 me amenazó y me dijo: ‘Tú eres una actriz porno y yo voy a ganar la custodia de mi hija porque soy un periodista reputado’. Desde entonces, me ha dicho que el millón de euros que he ganado en televisión lo he ganado por el porno".

"Me dijo que yo era un trozo de mierda porque fui una actriz porno", cargaba contra él sin piedad alguna.

Así, finalizaba diciendo que "llevo callada 10 años callada de toda la mierda que tiene encima. Tiene más mierda que una granja encima. No puedo hablar porque tengo una hija", sentenciaba la exactriz de cine para adultos.