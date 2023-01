Pillan a Fabiola en una actitud que demuestra cómo se encuentra: el vídeo

Este mes se han cumplido dos años desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez decidían poner punto y final a su relación. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en el mundo del corazón, ya que el matrimonio despertaba la simpatía y cariño de gran parte del público.

"Me sentía la mujer de. Estaba en contra de mí, intenté ser lo que yo creía que él quería. Me equivoqué", de esta forma hablaba la modelo hace unos meses sobre los últimos tiempos con Bertín. Sin embargo, lejos queda ya esa Fabiola, la de ahora está totalmente liberada, rejuvenecida y en busca de nuevas experiencias.

Fabiola ha reconocido que se encuentra en un gran momento personal, llena de inquietudes y de experimentar cosas nuevas. En los últimos días, las redes sociales se han hecho eco de un vídeo que circula por Internet donde se ve a Fabiola en una actitud de lo más lúdica y desinhibida.

En dicho vídeo, la exmujer de Bertín Osborne aparece junto a Esther Doñas en lo que parece una "noche de chicas", donde los bailes y las risas estaban más que asegurados.

Fabiola Martínez, en un momento pletórico

No cabe duda de que Fabiola atraviesa un momento muy bueno, tanto a nivel personal como profesional. Con su fichaje por Y Ahora Sonsoles, la venezolana volvía a candelero televisivo, eso sí, en Antena 3. Y parece que en el espacio de Sonsoles Ónega la colaboradora ha encontrado grandes compañeras de trabajo.

Esta semana, Tamara Gorro montaba un auténtico fiestón para celebrar su 36º cumpleaños. Fabiola Martínez, compañera de programa y amiga, no quiso faltar a la cita. En compañía de gran parte del elenco de compañeros, Fabiola disfrutó de una noche de lo más divertida.

Las redes sociales fueron testigos de cómo Fabiola, en compañía de Esther Doñas, disfruta del cumpleaños de Gorro con música y mucho baile.

En el vídeo que circula por Internet, se puede ver a Fabiola enseñándole unos pasos de bachata a Esther Doñas. Ambas son grandes amigas desde hace mucho tiempo, y todo apunta a que trabajar juntas solo las ha unido aún más.

"Enseñando y compartiendo un poquito de sabor latino", escribía Martínez en su perfil de Instagram.

Fabiola Martínez, ¿abierta al amor?

Desde que Fabiola se separó de Bertín han sido muchas las especulaciones que han surgido sobre si está enamorada.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la modelo se aventuraba a dar nuevas pistas sobre si volvía a sentir mariposas o no.

¿Enamorada? Bueno, yo no sé si enamorada, pero tampoco estoy cerrada. Creo que todo tiene su momento y todavía no ha llegado, pero yo estoy bien. Me dejo querer", aseguraba Fabiola hace unos meses.

Ahora, la ex de Bertín Osborne vuelve a pronunciarse sobre este tema, pero esta vez ha sido mucho más enigmática. La modelo intentaba esquivar la pregunta en cuestión y daba una respuesta mucho más escueta:

"Mis niños que ya me dan mucho amor", respondía al ser preguntada por Europa Press sobre sí hay algún hombre especial. Fabiola reconocía que "está rodeada de hombres todo el día".

Parece que Fabiola no tiene intención de hablar demasiado este tema y puede que lo que de verdad quiera es esquivar el tema, ¿habrá conocido a alguien especial?

