Pilar Vidal tiene un disgusto por culpa de María Patiño y ‘Socialité’

Pilar Vidal se ha llevado un gran disgusto. Y todo después de que su compañera de programa, María Patiño, le haya afeado un comentario sobre el programa que presenta desde hace años, Socialité. Pilar lleva un tiempo en Sálvame y sabe que hay que andar con cuidado porque si baja la guardia se le pueden echar encima.

Lo cierto es que el feo por parte de la gallega ha llegado después de que el pasado fin de semana Socialité informase de que Íker Casillas habría encontrado el amor. Este habría caído en los brazos de la periodista deportiva Ana Quiles, que reside en Roma y se habría visto con el exportero.

Sálvame hablaba de todo ello el pasado lunes 6 de febrero y lo cierto es que Pilar Vidal puso en cuestión la información expuesta por el programa de los fines de semana. Algo que ha sentado realmente mal a María Patiño y ha defendido a capa y espada al formato de La Fábrica de la Tele.

Pilar Vidal no da crédito al zasca que ha recibido en directo

El caso es que Socialité mostraba de forma exclusiva las imágenes de la cita que habían mantenido en el centro de la ciudad romana Íker Casillas y Ana Quiles. Y todo después de una fuerte investigación de una de las cabezas visibles del espacio como es Laura Roigé.

Así las cosas, hace unos días en Sálvame, María Patiño comenzaba a hablar de esta supuesta nueva relación de Íker Casillas de esta forma. “Vamos a hablar de Íker y la novia”, exponía en un primer momento una de las presentadoras de Sálvame.

Eso sí, en cuestión de segundos recibía un zasca de Pilar Vidal, afirmando que “eso de que es la novia lo decimos nosotros”, sentenciaba en pleno directo.

María Patiño saca la cara por su compañera tras el feo gesto

“Hay un programa que se llama Socialité y una compañera que se llama Laura Roigé, que es periodista al igual que tú”. Así se lo espetaba en toda la cara la presentadora gallega a Pilar Vidal, que no daba la callada por respuesta.

“Lo he visto”, respondía de nuevo Pilar Vidal con ganas de guerra. “Aparte del periódico ABC hay otros medios de comunicación, compañeras como Laura Roigé lo contó en Socialité”. Así lo recalcaba María Patiño, que se iba encendiendo cada vez más contra Pilar Vidal, periodista y colaboradora de ABC.

Eso sí, Pilar Vidal ha decidido entonar el mea culpa una vez que ha visto el vídeo que se ha emitido en Sálvame. Un documento que, en gran medida, estaba basado en lo desvelado por el programa que presenta habitualmente Nuria Marín.

Pilar Vidal se retracta y valora el trabajo de su compañera de cadena

“Lo vi y hay que dar la enhorabuena a la compañera. Sobre todo porque me parece un currazo que te mueres”, deslizaba Pilar Vidal ante la mirada algo desconfiada de su compañera María Patiño. “No, no, es verdad”, recalcaba, que veía que Patiño no se estaba tomando en serio su opinión al respecto de ello.

“Y además para que veas que lo vi y que veo el programa, ella dijo que era experta. Y sigue en redes sociales a los futbolistas y eso me parece un currazo. Es como ir de detectives”, concluía la tertuliana poniendo de manifiesto que alababa sin reparos el trabajo de la periodista.

Seguro que en otra ocasión, Pilar es más comedida a la hora de afear el trabajo de los demás. Lo cierto es que, en este caso, tenía una dura rival en la figura de la presentadora de Telecinco.