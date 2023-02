Pilar Rubio habla del dinero que recibirán sus hijos cuando sean mayores

Pilar Rubio es una madre responsable y ha educado siempre desde el rigor a los cuatro hijos que ha tenido con Sergio Ramos. El esfuerzo para conseguir los objetivos en la vida es innegociable para la presentadora. Y así lo ha puesto de manifiesto en una charla que ha mantenido con la influencer Laura Escanes.

Pilar Rubio ha sido invitada al pódcast Entre el cielo y las nubes y se ha referido sin tapujos a la educación de sus cuatro hijos.

En primer lugar, la esposa del jugador sevillano ha aclarado que, sobre la fama de sus padres, sus hijos “no han vivido otra cosa, lo ven como normal. Son niños, van al cole con sus amigos y tampoco juegan mucho al fútbol”, ha contado en una charla que ha dejado grandes titulares.

Pilar Rubio habla sobre el dinero que recibirán sus hijos en el futuro

Con todo, la televisiva ha confesado una curiosa anécdota que ha protagonizado su hijo mayor, Sergio, de ocho años.

“Mi hijo a veces me viene y me dice, «es que no sé quién tiene un móvil, yo quiero uno». Y yo le digo, «pero tú dónde vas, chaval». Yo me compré un móvil para trabajar cuando tenía dinero”, cuenta la mujer de Ramos.

| Instagram @sergioramos

Además, le ha dejado claro que las cosas se logran con trabajo y esfuerzo. “Tú cuando tengas dinero te lo compras, hasta los 18 o los 16 no creo que lo tengas. Si vas a casa de un amigo yo llamo a su madre, no te preocupes”, ha desvelado ante la mirada atenta de Escanes.

Pilar Rubio en 'Entre el cielo y las nubes' | Episodio 6

Lo cierto es que Pilar Rubio desea que sus pequeños “valoren las cosas” y se den cuenta de que cuestan mucho. “Su padre es un trabajador nato, su madre también, yo no les doy paga ni nada, son niños pequeños. Si quieren dinero, les digo: «Vale, pues tendrás que trabajar»”, recalca la presentadora.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Pilar Rubio: “No les dejo que se dejen nada en el plato”

Entre las tareas que le manda la televisiva a sus hijos están “cepillar a los perros, ayudar a lavar el coche u ordenar su cuarto”.

| Europa Press

“Mi padre me ponía a limpiar los cristales de la tienda todos los sábados. Venimos de familias supernormales. Lo único que hemos hecho es currar, tienen mucha consciencia del esfuerzo y el sacrificio”, ha dicho tajante.

Por si fuera poco, con la comida ocurre más de lo mismo en casa de los Ramos Rubio. “No les dejo que se dejen nada en el plato, papá y mamá han estado trabajando para que lo tengas y te lo tienes que comer. No tengo mucha paciencia”, sostiene la colaboradora de El Hormiguero.

Sergio Ramos, en la misma línea que su mujer

A su vez, Sergio Ramos sigue los mismos pasos que su pareja, según contó hace unos meses en la revista GQ. Este desveló que creció de niño en la cultura del trabajo “muy cerca del campo”.

| GTRES

“Era todo un poco más salvaje que ahora, pero también era algo que te acerca más a la realidad. Jugaba con muñecos, bicicleta y un balón de fútbol”. Y no le gusta que “tanta tecnología como hay ahora” sea algo negativo en la educación de los suyos.

“Afortunadamente, yo les puedo dar una vida y una educación muy buenas. Ahora podemos elegir el colegio de los niños, pero no quiero que pierdan la perspectiva de dónde venimos. Al final, en la vida es necesario hacer un esfuerzo muy grande para conseguir las cosas”, decía Ramos hace un tiempo.