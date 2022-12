Pilar Rubio deja de esconder qué pasa con su nuevo embarazo

Pilar Rubio y su actual pareja, Sergio Ramos forman una gran familia al lado de sus cuatro hijos. Todos son niños y no hay ningún alma femenina. Ellos se llaman Sergio Junior, Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Toda una familia numerosa que transmite felicidad y ternura. Solo hace falta ver cada una de las fotos en las que aparecen todos ellos, juntos y unidos. Tanto Pilar Rubio como el futbolista, poseen varias publicaciones en sus redes sociales, en las que se puede ver lo felices que son.

Y es que, ambos llevan quince años de relación. En más de una ocasión hemos visto cómo Pilar Rubio reivindicaba que en su relación, la pasión ocupa un lugar bastante fundamental. A pesar de estar tantos años uno al lado del otro, ninguno ha dejado que esta desaparezca.

Aunque no hayan conseguido añadir una hija al cupo, no niegan rotundamente seguir intentándolo. Pilar Rubio no descarta que suceda algún día. La comunicadora no quiere negarse rotundamente a un hecho que podría suceder en algún momento.

¿A quién no le gustaría ver cómo sería la niña de Pilar Rubio y Sergio Ramos?. No sabemos a quién se podría parecer más, pero estamos seguros de que saldría guapísima, igual que sus padres y todos sus hermanos.

La respuesta que todos estábamos esperando

Cuando nació el último niño de Pilar Rubio y Sergio, llamado Máximo Adriano, ambos recibieron la pregunta que todo el mundo quería conocer su respuesta. ¿Seguirán buscando la niña? Ambos se rieron y afirmaron públicamente: “Creo que ya hemos hecho lo que podíamos por la natalidad”.

| GTRES

"Creo que ya nos plantamos. Con cuatro vamos bien, estamos entretenidos" afirmaban entre risas. A pesar de estas declaraciones, nunca han negado rotundamente que pueda darse el caso en algún momento. Tras varias declaraciones de Pilar Rubio, hemos descubierto que no se niegan rotundamente a ello. Ya que, si sucede en algún momento será una alegría para todos bien recibida, venga lo que venga.

Y es que, no nos hace falta ver mucho más para saber que todos ellos forman un bonito retrato de una familia numerosa, ejemplar y sobre todo guapísima, eso está claro.

Pilar Rubio ha dado todo en su maternidad

Como es habitual, en la maternidad no todo son momentos felices, sino que también hay algún que otro altibajo. Y es que, Pilar Rubio lo ha confesado en alguna ocasión. La periodista ha mencionado haberse sentido en varios momentos completamente desbordada.

Ella misma lo confirmaba. "He dado el pecho a los cuatro y eso implica pasar las noches sin dormir y, pendiente de un recién nacido, que es la cosa más vulnerable del mundo".

La comunicadora tiene cuatro hombres maravillosos a su lado

Pilar Rubio ha confesado que no ha echado de menos haber tenido una niña, en vez de tantos hombres a su lado. Se lo pasa muy bien con cada uno. Además, entre risas ha comentado "¡madre mía, cuatro hijos! ¿Por qué no lo has pensado antes?".

| Instagram @sergioramos

"Las noches en vela, los llantos de madrugada y todo lo que conlleva han sido una serie de sacrificios y ahora que los cuatro van creciendo son sus cuatro hombrecitos maravillosos".

Aunque sí que reconoce que la idea de ir a por una chica no la ve descabellada. Hay que mencionar, que actualmente no están en busca de ella, pero “si viene, viene; si no, pues nada”.

Ni a Pilar Rubio, ni a su pareja les importaría sumar otra nueva alegría a sus vidas, sea varón o mujer. La joven afirmaba "Y, si viene otro niño, pues perfecto. Estoy más acostumbrada a los niños. Creo que ahora con una niña no sabría qué hacer, sería todo nuevo otra vez”.