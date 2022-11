Paula Echevarría triunfa de nuevo

Paula Echevarría continúa posicionándose como una de las mejores influencers que tiene un gran gusto para la moda. Después de enseñar al mundo su nueva colección de ropa en colaboración con la marca Primark, vuelve para arrasar con dos nuevas prendas.

La actriz ha querido seguir deleitándonos con una vestimenta que nunca antes habíamos visto. Todo un estilismo con el que podremos arrasar las próximas navidades. Uno protagonizado especialmente por la elegancia y el brillo.

Un top bandeau de lentejuelas de tono negro, a juego con unos pantalones estilo campana y una americana de esmoquin de diseño de terciopelo para acompañar. Y para ultimar el estilismo, Paula Echevarría ha querido destacar al máximo con sus sandalias de tacón con lazos.

Paula Echevarría, una de las mujeres más estilosas de la moda

Estos últimos meses han sido todo un éxito para Paula Echevarría. Gracias a la colaboración realizada con Primark, la actriz ha dado un gran paso en el mundo de la moda, ya que ha arrasado en cuestión de horas.

Después de verla con el pantalón de efecto piel de la mano de H&M con el que colapso de inmediato la web, llega ahora con un outfit ideal para Navidad. No podemos negar que la joven tiene las piezas necesarias con las que arrasar en cada ocasión.

| Instagram (@pau_eche)

La asturiana ha querido marcarse todo un conjuntazo de escándalo protagonizado por el brillo y la elegancia. Además, para ultimarlo ha optado por mostrarnos unas sandalias fabulosas, que estamos seguros de qué arrasarán con ellas en cuestión de horas.

Paula Echevarría se adelanta a la Navidad

Después de triunfar por todo lo alto con la nueva cápsula diseñada por Paula Echevarría, la marca Primark continúa haciéndose de oro. Gracias de nuevo a la actriz, la firma ha vuelto a ser la protagonista de esta semana. Sabemos que aún quedan unas cuantas semanas para que llegue la Navidad, pero este look que te traemos podrá ser una opción para estas navidades.

La joven ha creado estilismo formado por un top bandeau y pantalón de campana. Igual de primeras, crees que se trata de una combinación un poco simple, pero te equivocas. Gracias a la luz que aporta con las lentejuelas, este look se ha llevado todo un sobresaliente.

Paula Echevarría ha vuelto a demostrarnos una vez más, el buen gusto que tiene. Y no solo eso, sino que también ha querido resaltar que las lentejuelas no tienen ninguna edad definida. Así que, ya sabes si no tienes pensado que ponerte estas fiestas, este puede convertirse en tu mejor opción.

Las lentejuelas pasan a ser el alma de la fiesta

La actriz ha vuelto a hacer de las suyas. Este look viene de la mano de dos piezas cuajado completamente de lentejuelas. Y lo mejor de todo, es que estas las ha diseñado ella misma para la marca de ropa low cost que tanto gusta.

| Primark

Paula Echevarría sabe que un poco de brillo nunca viene mal y sobre todo viene estupendo para las fiestas. Por lo que ha elegido este top bandeau de lentejuelas en color negro, a juego con los pantalones campana. Pero no solo eso, sino que ha añadido una americana de esmoquin de terciopelo para ir aún más elegante.

Una muy buena opción con la que conseguirás ser la reina de la noche. Gracias a las sandalias de tacón con lazos de strass y punta fina ha completado este outfit a la perfección.

En cuanto a su peinado, Paula Echevarría ha querido ir con un estilo bastante natural basado en el pelo liso. En lo que respecta al maquillaje, ha optado por sacar a relucir el ojo ahumado, una clave para potenciar su mirada al máximo.