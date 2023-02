Paula Echevarría se abre en canal tras lo sucedido: 'Hemos tenido que tragar mucho'

Paula Echevarría no ha sido ajena a la denuncia de Jedet en los Premios Feroz por una presunta agresión sexual. Este supuesto abuso sexual lo habría cometido el productor Javier Pérez Santana, detenido durante unas horas y puesto posteriormente en libertad con cargos.

Unos hechos que han sido reprobados por la organización de los Premios Feroz y poco a poco han salido nuevos testimonios de otros afectados. Y todo tras lo que se sucedió aquella madrugada del 28 de enero en Espacio Ebro.

Lo que tenía que ser una fiesta de celebración de la 10ª edición de los Premios Feroz, se convirtió en una pesadilla para dos personas. Una de ellas, la citada Jedet y otra de la que aún no ha salido su identidad.

Paula Echevarría pone el grito en el cielo tras lo sucedido en aquella fiesta

El caso es que tras las acusaciones de la artista y de otros asistentes a la fiesta, como Bob Pop, algunos famosos han dado su opinión sobre este tema tan espinoso.

Y una de las que se ha pronunciado ha sido Paula Echevarría, que ha lamentado que se hayan producido esas supuestas agresiones. Con todo, se ha mostrado más tajante que nunca contra esos "babosos de turno", que ha tenido que sufrir en varias ocasiones.

Lo cierto es que Paula se sintió "reflejada con Bob Pop. Me alegró tanto que haya un freno al baboso de turno... Mil veces en mi vida he querido ir al baño en una discoteca y lo he evitado", comenzaba su 'speech'.

Paula Echevarría estalla como nunca para denunciar los hechos

Ella lo evitaba "por lo que significaba cruzar la marabunta. Así que ole si le van a poner freno ya a los babosos de turno", sostenía la actriz hace unas horas en un evento celebrado en Madrid.

Recordemos que Bob Pop denunció públicamente que a él le ocurrió algo parecido en la fiesta posterior a los Premios Feroz. Allí hubo varios hombres que presuntamente se sobrepasaron con algunos de los invitados a la fiesta en el Espacio Ebro de la 'Expo Zaragoza 2008'.

"En ningún momento pensé que eso se podía denunciar. De repente pensé: ‘Me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas’. Y cuando veo la denuncia y demás pienso 'qué mal educados estamos, mi generación mi cultura, que tienes que asumir que eso es lo normal’", reflexionaba Bob Pop.

"Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal. Me pareció que era lo que hemos tenido que soportar toda la vida y me tocó este como me podría haber tocado cualquier otro", expuso.

Paula está harta de los "babosos de turno"

Volviendo a las declaraciones de la influencer asturiana, Paula Echevarría confesó, a su vez, que estas situaciones tan incómodas las ha vivido en numerosas ocasiones.

"Muchas veces evitas enfrentarte o te callas para evitar que, si estás con tu pareja, que se líe una gordísima. Hemos tenido que tragar mucho en este sentido, estar sometidas a la situación y no, ya no más", sentenciaba sin cortarse un pelo.

Y es que ella espera que, a partir de ahora, y siguiendo el ejemplo de la artista trans Jedet, sean más las personas que denuncien este tipo de conductas tan reprobables.

Solo desea que no se quede todo en lo sucedido en los Premios Feroz, que ha tenido un alcance a nivel nacional de primer nivel. Y es que ha rellenado muchos minutos de televisión y páginas virtuales de los medios digitales de nuestro país.