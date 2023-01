Patricia Pardo zanja los rumores con una información fuerte sobre su novio

Patricia Pardo está pletórica junto a Christian Gálvez y aunque se ha hablado mucho sobre esta relación inesperada para muchos, ellos se aíslan del ruido mediático. Solo quieren ser una pareja más que ha encontrado el amor dentro de la cadena donde trabajan desde hace años. En las últimas horas, Pardo ha dejado clara una información oculta de hace unos meses, que atañe a su chico.

Hace unos días que se cumplió un año desde que comenzasen a salir juntos y la presentadora gallega ha contado algunos detalles del inicio de aquella relación. Un flechazo que dejó hundida a la que fuera mujer de Gálvez, la exgimnasta olímpica, Almudena Cid.

Patricia Pardo habló de esos comienzos de la relación durante la fiesta de los 18 años de El programa de Ana Rosa. Y no ha tenido problemas en contar un detalle que tiene que ver con su jefa Ana Rosa Quintana.

Antes de desvelar esa confesión, Patricia Pardo hacía un repaso de todo lo que ha hecho ya en su vida a pesar de ser una persona realmente joven. "Me he enamorado, me he casado, he sido madre, me he separado", exponía Patricia echando la vista atrás.

Patricia Pardo aclara los rumores sobre su pareja

Fue en el plató de El programa de Ana Rosa cuando Quintana apostillaba de forma llamativa que "el enamoramiento habría que ponerlo en el último lugar". Así, hacía referencia claramente a su historia con Christian Gálvez.

| Trendings

Si recordamos cómo fue todo aquello, hay que referirse a un momento crítico en la vida de Ana Rosa Quintana. Y es que estaba en pleno tratamiento contra el cáncer de mama cuando esta pareja confirmó que estaban juntos.

Lo cierto es que dentro de su propio programa, ni Ana Rosa Quintana, ni el resto de compañeros de Patricia Pardo sabían absolutamente nada de esta relación que estaba muy oculta.

Así reaccionó su jefa cuando supo de su nuevo amor

"Como fue una filtración, yo tuve que avisar a mucha gente de mi relación. No lo sabía nadie". Eso sí, aclaró en la fiesta de El programa de AR que la presentadora fue de las primeras en enterarse de esta historia de amor.

| La Noticia Digital

"Si no la primera, la segunda persona a la que se lo dije fue ella, y ya me conoce, sabe cómo soy. Habrá pensado que si ella tiene que estar con este chico será lo mejor para ella. Nunca me ha dado consejos en ese sentido, ni mucho menos", ha dicho sobre lo que opina su jefa.

🔴 Patricia Pardo aviva los rumores de embarazo con Christian Gálvez en directo

"La informé en su día, fue muy impactante y tuve que avisar a mucha gente incluida a mi madre y a Ana también".

"No nos gusta exhibirnos"

En cuanto al resumen que hace la comunicadora de este primer año fantástico al lado de Christian Gálvez, Patricia es sincera: "Estoy muy tranquila y feliz. Tenemos una vida familiar muy tranquila, no nos gusta exhibirnos", afirmaba dejando bien claro que quiere seguir manteniendo esa vida discreta junto a su chico.

| Telecinco

Por otro lado, Pardo ha sido preguntada cómo es trabajar con Ana Rosa cada día y lo deja así de claro. "Es muy cercana, es exigente, pero muy templada. Creo que ahora está en una etapa muy tranquila, ha venido muy enérgica. La veo mucho más positiva que antes, disfrutando mucho del programa...".

Sobre ella ha afirmado que es una persona muy importante en su vida y así lo explicaba. "Estuvo en mi boda en Cádiz, vio el nacimiento de mis hijas. Estuvo en los malos momentos conmigo y siempre la he sentido muy cerca", confesaba hace unas horas.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp