Patricia Pardo se cansa de escuchar siempre lo mismo y da la versión final

Patricia Pardo ya no puede más. Y es que en las últimas horas no se está hablando de otro tema que no sea la nueva canción de Shakira con Bizarrap. Todo el mundo está expectante y, desde luego, sin palabras por los duros dardos que la cantante colombiana ha dedicado a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

No cabe duda de que la intérprete de Waka Waka ha conseguido cumplir su objetivo: darle el golpe final al exfutbolista. Eso sí, las bombas que ha lanzado la colombiana también han explotado contra la actual pareja de su exnovio: Clara Chía, con quien también ha arremetido sin piedad.

Como era evidente, este asunto está siendo la comidilla de todos los medios tanto de nuestro país como internacionales. Uno de los tantos magacines que se han hecho eco de esta noticia ha sido precisamente el espacio donde colabora la misma Patricia Pardo, El programa de Ana Rosa.

Patricia Pardo está acostumbrada a hablar sin tapujos sobre cualquier tema, evidentemente, este no ha sido la excepción. ¿Qué es lo que piensa Patricia Pardo sobre esta polémica? Desde luego, su respuesta os sorprenderá...

Patricia Pardo, contundente con Shakira: "Despechada"

En todas las redes sociales no se para de comentar una y otra vez el tema del momento: la nueva canción de Shakira que ha hecho en colaboración con el músico argentino Bizarrap. Y es que la cantante colombiana decidió que la mejor manera de desquitarse de todo el rencor que todavía siente por su expareja era haciéndolo a través de la música.

Con 61 millones de visitas que actualmente cuenta el vídeo, no nos cabe la menor duda de que esta canción ha marcado un antes y un después. Lo cierto es que tampoco nos sorprende que este asunto siga dando de que hablar en los próximos días o incluso semanas.

Desde luego, la envergadura ha sido tal, que ningún magacín ha podido pasar por alto no comentar esta polémica. Una de las tantas profesionales que ha querido dar su más sincero punto de vista ha sido la misma Patricia Pardo.

"Tiene su gracia. Lo que pasa es que los que admiramos a Shakira, yo que llevo escuchándola creo que desde los 13 o 14 años, echamos de menos sus primeros discos, que eran brutales. Era una cantautora excepcional", empezaba diciendo Patricia Pardo.

Eso sí, pese a ello, claramente a Patricia Pardo se la percibía con cierta decepción. "Recuerdo incluso una entrevista de Gabriel García-Márquez que le hizo él a ella en una revista en Colombia y que decía que era una de las mejores compositoras colombianas y a nivel mundial también lo es. Entonces, yo echo en falta un poco a esa Shakira, la de los comienzos", explicaba Patricia Pardo.

Y, aunque Patricia Pardo ha admitido que la canción es "pegadiza y que está muy bien", lo cierto es que cree que esto la ha dejado en muy mal lugar porque ya lleva "tres canciones ya dedicadas a Piqué".

"En este programa pusimos a comienzos del verano la de Te Felicito. Y yo creo que se tenía que haber quedado con la segunda, ‘La Bachata’, la de 'fue culpa de la monotonía'. Me parece más reflexiva que esta", proseguía Patricia Pardo.

Patricia Pardo, harta del tema, acabó tachando a Shakira de "despechada" por su actitud, pues cree que debería haber "pasado página".

Las demoledoras palabras de Patricia Pardo sobre Shakira

"Esta canción tendría que haber sido la primera, cuando está realmente dolida y despechada. Después la segunda la de Te Felicito. Y luego la tercera la de la ‘monotonía’, que es mucho más reflexiva", argumentaba Patricia Pardo.

"Pero es que ya ha pasado tiempo suficiente, esto no le pega a Shakira. Yo creo que mostrarse ya tan resentida… Hay que estar por encima de todo eso". Tras esto, Patricia Pardo se preguntaba lo siguiente:

"¿Y si fuese al revés? ¿Y si fuese un cantante el que dice eso sobre su ex?", se cuestionaba. "Exactamente igual", le replicaba su jefa, Ana Rosa Quintana. "Yo creo que no, fíjate que yo creo que no", insistía Patricia Pardo.

"Escúchate las letras de reggaetón cantadas por hombres", le contestaba Joaquín Prat. No obstante, Patricia Pardo, que seguía en sus trece, sentenció a la cantante con una estocada final. "Sin duda, es la mejor frase ('Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan') porque las demás se las podría ahorrar".

