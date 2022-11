Patricia Pardo, preocupada por las fotos que hunden a Christian Gálvez

Patricia Pardo acaba de recibir una noticia que nadie esperaba: Almudena Cid, exmujer de su novio, ha encontrado el amor. Los rumores empezaron hace unos meses, pero ella los desmintió y aseguró que todo era un rumor sin fundamento. Pero la revista Diez Minutos ha publicado las pruebas definitivas: unas fotos que hunden a Christian Gálvez.

Patricia Pardo tiene claro que Christian ha superado a su ex, el problema es que no se siente cómodo al hablar de su vida. Las imágenes que han salido a la luz no harán más que situarle en el punto de mira y tendrá que volver a explicarse. De su separación nunca ha contado nada, pero sí ha proclamado su amor por Pardo a los cuatro vientos.

Patricia está preocupada porque no quiere que nada afecte a Christian, pero ya es demasiado tarde: no puede hacer nada. Diez Minutos airea todos los detalles de la nueva relación de Almudena, un noviazgo que para muchos era un secreto a voces. Gerardo Berodia es futbolista y ha tenido una vida complicada, pero es muy valiente y nunca ha dejado de luchar.

Patricia ha puesto unas normas claras para trabajar en televisión: nunca dará detalles de su vida amorosa. Su novio también es muy discreto, pero está tan enamorado que quiere compartir sus sentimientos con el público. Llama “Paty” a la periodista y siempre que puede le dedica unas bonitas palabras para que su historia no caiga en el olvido.

Pardo cada vez está más enamorada, de hecho vive con él en Madrid y son muy felices, nada puede cambiar lo que siente. El problema es que están continuamente en el punto de mira y más desde que Gerardo Berodia ha aparecido en escena. Las fotos comprometen a Christian Gálvez porque le obligan a estar sometido a cierta presión.

Patricia Pardo ha dado una lección a todos

Patricia conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que su presencia en televisión no es casual. Se ha convertido en una estrella y el público quiere conocer su vida, por eso cada vez tiene más presencia. Eso sin contar su formidable profesionalidad, que le ha consolidado como la sustituta perfecta de Ana Rosa Quintana.

Pardo es inteligente y sabía que negar su historia no iba a servir de nada, todo lo contrario, por eso habló con Socialité. Fue el primer programa en descubrir la noticia y ella reconoció que era cierto, aunque no dio declaraciones. Ha demostrado que se puede ser amable a la par que discreta, su comportamiento ha sido impecable.

La presentadora ha tomado una decisión: dejará su vida privada fuera de Telecinco, a pesar de que no esconde ningún secreto. De hecho gestionó la situación de maravilla porque nunca ha ocultado que estaba enamorada del antiguo líder de Pasapalabra. Él tampoco y eso es precisamente lo que les ha permitido vivir con más calma.

Patricia Pardo ya conoce los detalles del noviazgo

Patricia está al tanto de todo, es buena periodista y tiene que estar informada. En su programa hablan de la crónica social y necesita saber todos los detalles. Por eso es consciente de que el novio de Cid se llama Gerardo, tiene 41 años y un hijo.

Pardo informará la noticia si llega el caso, pero lo hará desde el máximo respeto. En ningún momento se dejará llevar por temas personales. Aunque siempre protegerá a Christian Gálvez porque sabe que el asunto le afecta de forma directa.