Patricia Pardo da el nombre de la mujer que está haciéndolo todo mal

Patricia Pardo se ha convertido en uno de los grandes rostros de El Programa de AR y aprovechó el pasado viernes su aparición para aclarar su postura. Patricia no tiene ningún problema en dar su opinión y es justo lo que ha hecho pronunciándose sobre uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos.

Patricia Pardo cree que hay una mujer que lo está haciendo todo mal en uno de los affaires del corazón más sonados de los últimos meses. La actual pareja de Christian Gálvez ha sido muy contundente y tajante señalando los movimientos de una famosa colaboradora de televisión.

Patricia Pardo señala de manera directa a Marta López

No cabe duda de que el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez ha sido la gran historia del corazón de los últimos meses. Todo el entramado continúa acaparando horas de televisión. Ahora, las nuevas informaciones sobre una posible demanda que la caería a Alba Carrillo y a Marta López planea sobre ellas.

Según reveló Isabel Rábago, compañera de Patricia Pardo, Jorge habría estado mano a mano con su abogado analizando todo lo que se ha dicho sobre él en televisión. El ganador de Supervivientes 2020 tendría más que claro qué pasos iba a seguir, y esos eran demandar a Alba y Marta por vulnerar su intimidad y derecho al honor.

"Claro que él ha puesto todo en manos de sus abogados y se están visionando todos los programas", revelaba la periodista. Hace unos días, Kiko Hernández contaba en Sálvame que Jorge ya lo habría hecho, sin embargo, Isabel aseveraba que aún no había sido una decisión en firme.

Ante la posible demanda, Marta aseguró que tenía "unos mensajes muy comprometidos", que no le interesarían nada a Pérez que viesen la luz. Pero la exgran hermana aseguró que no pensaba sacarlos. Algo que no ha podido entender Patricia Pardo, quien aprovechó su aparición en El Club Social para pronunciarse y ser tajante.

Patricia Pardo ha mostrado su asombro ante las palabras de Marta, ya que no entiende su actitud, y mucho menos que amenace con ello: "¿De dónde salen entonces esos mensajes? Porque ella insinuó o advirtió que podía tener mensajes que podrían ser comprometidos. Si no lo vas a usar, qué necesidad tienes de decirlo o amenazar con ello", sentenciaba la presentadora.

Patricia Pardo no entiende los pasos de la colaboradora

Patricia Pardo no comparte en absoluto los movimientos que está haciendo la colaboradora de televisión y cree que lo está haciendo mal: "Está muy feo. Ayer escuchábamos con Joaquín Prat que ella no los va a usar, pero entonces, si no lo vas a usar, qué necesidad tienes de decirlo o amenazar con ello", sentenciaba la gallega.

Por otro lado, Isabel le daba la razón a la periodista: "Yo tampoco lo entiendo, porque a mí me consta que en esos mensajes no hay nada. Nada de lo que se está dando a entender", afirmaba.

Patricia Pardo dejó claro que sí entiende la postura del exguardia civil y las razones que le llevan a tomar medias legales: "Él quiere hacer justicia a su manera, está dolido. Y hacer justicia para él no es sentarse en un plató de televisión y contarlo. A lo mejor hacer justicia para él es a través de un juzgado y hay que respetarlo", aseguraba.

