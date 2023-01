Patricia Donoso recibe la peor noticia y entiende que ha llegado el final

La vuelta al foco mediático de Patricia Donoso no ha dejado indiferente a nadie, eso está claro. La que fuera amiga de Ortega Cano ha estrenado nuevo rostro ante el público y al parecer, su vuelta a los platós ha sido más convulsa de lo que esperaba.

Patricia Donoso ha recibido la peor de las noticias: Olivia de Borbón piensa tomar medidas legales contra ella. Puede que el final televisivo de la que fuera amiga de Ortega Cano esté más cerca de lo que pensamos. Todo se remonta a unas duras acusaciones que vertió sobre la prima del rey Felipe VI.

Ahora, Olivia estaría más que dispuesta a emprender acciones legales y defender su honor ante las palabras de la polémica tertuliana.

Patricia Donoso recibirá la demanda

El huracán Donoso llegó a nuestras televisiones sin ser esperado y, desde luego, formó una auténtica revolución en el panorama televisión. Sus incendiarias declaraciones no dejaron indiferentes a nadie. Patricia demostró que no tenía pelos en la lengua, y mucho menos miedo a hablar sobre sus vivencias.

La televisiva aseveraba que se había rodeado de las grandes esferas de este país, y que su agenda de contactos era muy larga. Sin embargo, a veces, sus acusaciones sobre ciertos personajes públicos eran de lo más directas. Al parecer, sus últimas palabras sobre Olivia de Borbón no habrían pasado desapercibidas para la prima de Felipe VI y piensa defender su honor.

Patricia aseguró en televisión que Olivia de Borbón se había quedado con una cantidad de dinero que no le pertenecía. Todo se remontaría al año 2014, cuando Patricia ayudó a Olivia de Borbón a encontrar a un cirujano para reconstruirse el pecho:

"Ella se ofreció a presentarme al doctor Manuel Tafalla y se volcó en mi problema. Tanto es así, que en todo momento pensé que lo hacían porque querían ayudarme y no para aprovecharse de mi imagen", confesó Olivia en 2014.

"Ella me decía que el doctor lo haría porque yo no merezco sufrir tanto, porque soy una persona buena. Nunca hablamos de un coste. Una vez operada, me exigieron que tenía que ir a la presentación de un nuevo producto. Me negué porque no lo conocía y no me parecía adecuado para mi imagen", revelaba en 2014.

Por lo que, Patricia Donoso le exigió la cantidad de 10.000 euros por la operación. Sin embargo, Olivia de Borbón se negó rotundamente, ya que lo consideraba excesivo: "La quiero pagar pero en su justo precio. Esas no son las tarifas que tenía cuando me operó a mí", sentenció por aquel entonces.

Esta sería la cantidad a la que se refería Patricia. Ahora, según confirma Saúl Ortiz, la prima de Felipe VI piensa denunciarla.

Patricia Donoso, en el centro de la polémica

Pero esa no ha sido la única gran polémica en la que se ha visto envuelta la televisiva. Patricia volvía a echar más leña al fuego con todo el entramado de Ana María Aldón y José Ortega Cano.

Patricia le hizo un particular regalo a diseñadora de moda que sembró el caos más absoluto en el plató de Fiesta.

Ana María recibía un anillo de la mujer que tanto daño había hecho a su exmarido. Recordemos que, Ortega Cano también aseguró que iba a llevar a Patricia Donoso a los juzgados por sus palabras.

Solo queda esperar a ver cómo se desenvuelve toda la trama, y si, finalmente, Patricia Donoso recibirá las denuncias que han anunciado.

