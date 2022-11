Patricia Donoso: el problema legal que no deja dormir a su marido millonario

Patricia Donoso es la nueva estrella de Sálvame y eso tiene un precio: está constantemente expuesta y recibe muchas críticas. El último en sumarse al batallón de ataque ha sido Al Bano Carrisi, el cantante italiano que no puede ni ver a Lydia Lozano. Donoso asegura que ha estado con él, que han mantenido una relación y que se enamoraron, pero el artista lo niega.

Patricia Donoso ya le ha explicado a su marido que debe resolver un problema legal, un asunto de vital importancia que le roba el sueño. Al Bano quiere denunciarla, asegura que nunca han estado juntos y no quiere que se siente en un plató a decir lo contrario. “Le voy a regalar una denuncia porque la está pidiendo”, advierte el ex de Romina Power.

| TELECINCO

Patricia presume de tener dinero suficiente para resolver el futuro castigo, pero eso no quiere decir que el problema sea leve. Charles, su marido millonario, está preocupado porque lleva demasiado tiempo en el punto de mira. Es un hombre de negocios que no puede permitirse estar en el centro de determinadas polémicas, como por ejemplo esta última.

Patricia asegura que no tiene ningún miedo porque lo único que ha hecho ha sido contar la verdad y supuestamente tiene pruebas. “Yo he buscado la denuncia que dijo que me iba a poner y no la ha puesto, ya dije lo que iba a pasar”. La supuesta amiga especial de Ortega Cano fue la primera en reconocer que Al Bano iba a negar la historia que tuvieron.

Donoso se ha convertido en la esperanza de Sálvame, saben que es un personaje estrella y no van a renunciar a su presencia. Hay quien dice que hará piña con Lydia Lozano para enfrentarse al ex de Romina Power, pero no hay nada claro. Lydia se ha desmarcado a tiempo de este conflicto y ha dejado claro que en ningún momento hará declaraciones.

Patricia Donoso asegura que tiene pruebas

Patricia puede demostrar todo lo que está contando, pero eso no tranquiliza a su marido porque el problema es cada vez mayor. El público está empezando a desconfiar y en estos momentos es de vital importancia ganarse a la audiencia. Jorge Javier piensa que es la esperanza de Sálvame y nadie puede permitir que la pongan en duda.

| Telecinco

Donoso tendrá oportunidad de explicarse porque supuestamente tiene pruebas de todo lo que ha contado sobre el padre de Ylenia. Dice que la historia de amor que tuvieron duró tres años y que guarda fotos que no dejan lugar a la especulación. Pero el cantante lo niega y le acusa de ser una fan sin argumentos y con ganas de salir en televisión.

La abogada asegura que cobra 200.000 euros por cliente y que tiene amistad con los rostros más poderosos de Estados Unidos. Promete que no tiene necesidad de ser famosa, simplemente quiere trabajar en Telecinco por diversión y pasión. Es una gran amante del espectáculo y todo hace pensar que estará en los mejores programas de la cadena.

Patricia Donoso ha desaparecido de la tele

Patricia ha estado un tiempo sin hacer pantalla por un motivo que nadie esperaba: se ha sometido a un nuevo retoque estético. En Sálvame han analizado su rostro y se han dado cuenta de que ha experimentado un cambio rotundo. Nada queda de aquella joven que se hizo conocida en Hijos de papá, el programa que le lanzó a la fama.

Donoso ya conoce cómo funciona la televisión y le ha explicado a su novio que debe estar tranquilo. Es lo único que puede hacer porque ella se encargará de resolver el problema legal que tiene pendiente. Es abogada y sabe que no ha contado nada delictivo del cantante italiano.