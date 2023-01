Patricia Donoso insulta a Ana María Aldón y le acusa de algo serio

Patricia Donoso está muy dolida con Ana María Aldón, por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de insultarla y acusarla de algo bastante serio durante su última intervención mediática. Y es que, a pesar de que hace unos días sellaron la paz, todo apunta a que esto ya es cosa del pasado.

El pasado 8 de enero, la presentadora de Fiesta no pudo evitar preguntarle a la diseñadora por el nuevo anillo que lucía en una de sus manos. En ese momento, la colaboradora se puso muy nerviosa al ver que habían descubierto su pequeño secreto.

Y, aunque aseguró que no se lo había comentado a nadie, finalmente Ana María desveló la identidad de la persona que le había hecho dicho regalo. Después de salir a la luz varias teorías, Aldón aseguró que se trataba de Patricia Donoso.

Ahora, y después de intentar hacer las paces con la exsuperviviente, la abogada ha vuelto a la carga. Y es que, después de ver el último feo de la exmujer de Ortega Cano, no se lo ha pensado dos veces a la hora de arremeter contra ella.

Patricia Donosos carga duramente contra Ana María

Patricia Donoso siempre se ha caracterizado por no acobardarse ante nada ni nadie. Por eso, durante su última entrevista en Los 40 Spain no se lo ha pensado dos veces a la hora de insultar en pleno directo a Ana María Aldón.

Este lunes, 23 de enero, la socialité se sentó junto al Maestro Joao y demostró no tener pelos en la lengua a la hora de dar su más sincera opinión sobre algunos de los rostros más conocidos de la actualidad social de nuestro país.

Después de confesar que guarda un secreto "muy doloroso" por el que ha pasado "todo famoso que se precie, incluso Isabel Pantoja", Patricia Donoso relató una de las situaciones más incómodas que vivió dentro de la pequeña pantalla:

"En Sálvame, cuando empezaron a atacarme. Si tú me traes para dar un testimonio y, de repente, te vas a buscar un pasado… Me sentí tan incómoda. En ese momento miré a Valldeperas y lo odié tanto".

Tras esta polémica confesión, el entrevistador quiso sacar a relucir la complicada relación entre Patricia Donoso y la exmujer de Ortega Cano. "He visto que le has regalado un anillo a Ana María, ¿ahora quieres que te lo devuelva?", le ha preguntado Joao, ante las novedades de su dudosa reconciliación.

"Hombre, encima que lo niega, el sábado siguiente no lo lleva… Dice que no se lo puso por todas las críticas que le habían llovido", le respondió la televisiva.

Y es que, esta "falta de personalidad" solo le ha demostrado a Patricia Donoso que la diseñadora de moda "es más tonta" de lo que ella "creía".

Patricia Donoso cuestiona las habilidades de la diseñadora

Esta no es la primera vez que Patricia Donoso arremete con dureza contra la colaboradora de Fiesta. Y es que, tan solo unos días antes de esta polémica entrevista, las cámaras de Europa Press lograron hablar con ella en Fitur, la conocida feria de turismo celebrada en Madrid.

Durante esta charla, la abogada no tuvo ningún problema es responder a todas y cada una de las preguntas de esta agencia de noticias en relación con la familia Ortega.

Después de asegurar que el exmarido de Ana María Aldón le había puesto una demanda, pero que rápidamente fue desestimada, Patricia Donoso quiso pronunciarse acerca de los posibles futuros problemas legales de la exsuperviviente.

Y, aunque "no es santo de mi devoción", la socialité está convencida que su demanda también la "van a desestimar". "Que esté tranquila y que no se preocupe", aseguró la televisiva.

A continuación, Patricia Donoso no tuvo reparos a la hora de criticar las habilidades de Ana María como diseñadora de moda: "No puede vivir del diseño porque diseña fatal. No he visto vestidos más feos, hay que tener cojones para ponérselos".

