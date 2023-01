Patricia Donoso da una información muy dura sobre José Ortega Cano

Patricia Donoso no se ha cortado ni un pelo y, durante su última aparición pública, ha desvelado una información verdaderamente dura relacionada con los Ortega Cano. Más en concreto sobre el patriarca de la familia.

Hace unos meses, la socialité se convirtió en el nuevo reclamo para Telecinco, tras destapar el supuesto affaire que mantuvo con el torero en el pasado. En aquel momento, esta mujer aseguró que se había "enrollado con él en una feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos acostamos".

Y aunque aseguró que "él no estaba casado en aquel momento", sí confirmó que Ana María estaba embarazada. "Estaba conviviendo con Ana María, pero da igual. No llegamos a más porque no era el momento".

Además, a Patricia Donoso tampoco le tembló el pulso a la hora de desvelar otras de sus aventuras sentimentales. Y es que, según ella, también ha tenido algún que otro encuentro íntimo con el cantante italiano, Albano Carrisi, y el presentador de Telecinco, Mario Picazo.

Ahora, y después de varias semanas alejada del foco mediático, la televisiva ha regresado con más fuerza que nunca y no ha tenido reparos en pronunciarse acerca de las últimas polémicas de Ortega Cano y el resto de su familia.

Patricia Donoso lo cuenta todo

Patricia Donoso ha vuelto a desvelar información sobre los Ortega. Después de asegurar que "él está dominado por su hija y por su abogado", la socialité se ha pronunciado acerca de todas las polémicas de este conocido clan.

Este jueves 19 de enero, la abogada acudió a Fitur, la feria de turismo celebrada en Madrid, donde las cámaras de Europa Press pudieron captarla en el stand en honor a San Miguel de Allende.

Haciendo una vez más gala de su buena relación con la prensa, Patricia Donoso no tuvo ningún problema es responder a todas y cada una de las preguntas de esta agencia de noticias en relación con las últimas polémicas de los Ortega.

La socialité no tardó en desvelar que Ortega Cano le había puesto una demanda, pero que, para su suerte, fue desestimada.

"No esperé a que me avisasen, busqué en los juzgados donde estaba, me la desestimaron y me quedé tan ancha. Trebolle, su abogado, puede volver a poner otra si quiere. Cuanto más me demande, más publicidad para mí".

A continuación, Patricia Donoso no se lo pensó dos veces a la hora de cargar duramente contra él y su museo: "No sé si va a poner trajes de flamencas que a veces le pega más en los museos".

Además, aseguró que el enfado del diestro con ella viene por la poca discreción que tuvo en relación con su supuesta aventura. "Me molesta que me nieguen. Estaba acojonado por lo que podía contar […] Yo fui el detonante de que se separara de Ana María Aldón".

Por otra parte, Patricia Donoso no ha dudado en posicionarse al lado de la diseñadora de moda tras salir a la luz la supuesta demanda que el torero quiere interponer contra ella.

"A ver, un abogado que le manda a la cárcel y deja que vaya, yo le despediría. Lo van a desestimar, que esté tranquila, tampoco es santo de mi devoción, pero que no se preocupe", aseguró la televisiva.

Y es que, a pesar de que estas dos mujeres ya han enterrado el hacha de guerra, Patricia Donoso aseguró que no la quiere "como amiga porque yo le creo a él".

Además, no tuvo problemas en criticar las habilidades de Ana María como diseñadora de moda y aseguró que "no puede vivir del diseño" porque "diseña fatal". "No he visto vestidos más feos, hay que tener cojones para ponérselos".

Para finalizar, Patricia Donoso quiso echar más leña al fuego y no dudó en opinar acerca del complicado divorcio de Ortega Cano y la exsuperviviente. Según ella, el torero "estaba enamorado de verdad" y Ana María "quería irse" desde hace mucho tiempo.

"Ella no es clara, siempre está insinuando y dejando caer lo del maltrato y no dice no. Debería ser más tajante con esos temas que son tan delicados", aseguró la abogada, antes de contar una inesperada anécdota personal. "Yo los he vivido con mi ex que me ha apuntado con una pistola en el estómago".

