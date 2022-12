Patricia Conde y la noticia que empeora la situación: 'Es muy duro'

Patricia Conde sigue copando titulares después de lo sucedido con las acusaciones que lanzó sobre el talent en el que participó en los últimos meses, MasterChef Celebrity.

Recordemos que, tras la gran bronca que recibió Patricia Conde por parte de uno de los chefs, la conocida presentadora se desquitó en sus redes sociales.

Lo cierto es que puso contra las cuerdas a un programa que se ha visto envuelto en la polémica demasiadas veces en los últimos años.

La última vez que MasterChef era atacada con dureza por parte de la audiencia fue tras el fallecimiento de Verónica Forqué. Muchos apuntaron a que sus problemas depresivos se acentuaron participando en el espacio de TVE.

Patricia Conde, acorralada tras cargar contra MasterChef Celebrity

Pusieron el foco en que Verónica sufrió demasiada presión mientras concursaba en el talent culinario, algo que negó en todo momento la productora del mismo.

| RTVE

El caso es que ahora Patricia Conde también ha puesto el punto de mira en el programa de 'Shine Iberia'. Y después de las insinuaciones en torno al consumo de drogas de algunos miembros del equipo, alguien ha dado la cara por ellos.

El colaborador de Zapeando, Josie, se ha mojado sobre el tema. Y lo ha hecho después de que la ganadora de MasterChef Celebrity, también colaboradora del programa, regresase al plató. Hablamos de Lorena Castell, flamante triunfadora del talent.

Castell ha contado en detalle como se sintió tras salir ganadora. Aunque el tema principal del debate ha sido la gran polémica vivida después de las palabras de Conde.

Josie deja sin reacción a la presentadora tras hablar así del programa

Desde la final del pasado lunes, la televisiva tiene todos los focos apuntando hacia ella por sus polémicas afirmaciones. Y todo viene a colación de la actitud que mostró la susodicha cuando tuvo que hacer la prueba de exteriores.

| LaSexta

A Patricia no le gustó nada cómo se dirigió a ella en la final el chef Jordi Cruz y este jueves iba aún más lejos en sus redes. Esta afirmaba que "dos de sus compañeros se drogaban" mientras grababan el reality y que la "jefa" se enteraba de todo lo que ocurría. A pesar de editar posteriormente ese mensaje, no pudo evitar que saliera un pantallazo a nivel público de aquello que escribió.

Con todo, Josie, exconcursante de la quinta edición del programa, ha dado la cara por el talent de TVE. No se ha aguantado y defendía así el formato tras ser vapuleado por la presentadora.

Lo cierto es que Josie no ha citado concretamente a la polémica concursante de MasterChef Celebrity, pero ha quedado claro que sus palabras eran un claro zasca a sus críticas.

"Es muy duro, es un programa muy difícil y totalmente real"

"Qué feliz estoy por ti, mi amor", le decía Josie a Lorena Castell por su logro en la séptima edición de MasterChef Celebrity. "Te lo mereces tanto. Es muy duro, es un programa muy difícil y totalmente real, como la vida misma", incidía el estilista.

| GTRES

En un momento dado, Josie no se ha quedado callado. Ha respondido sin tapujos a esas palabras de Conde, que era muy dura con el programa en el que concursó los últimos meses.

"Es que me parto, como si nos hubieran puesto un bomboncito ahí. Con lo que me costó a mí hacer los bombones, yo he flipado cuando han insinuado que me ponían el bomboncito, lo he sufrido".

"Hay que saber aprender a hacer eso, a mí me costó un congo. Yo lo grabé en verano y me tuve que ir a un obrador para poder atemperar eso", sentenciaba el estilista.