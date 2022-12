Paola Olmedo toma una decisión final con su suegra Carmen Borrego

Paola Olmedo se convirtió en personaje de la prensa rosa hace unos meses cuando se casó con José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. Desde entonces ha sido noticia por unos audios criticando duramente a las Campos y por quedarse en estado. Pero ahora lo es por otro motivo, concretamente porque ha roto sus relaciones con la familia de él.

La joven y su marido han decidido distanciarse del mediático clan y esto tiene destrozada a su suegra. Tanto es así que esta no ha podido evitar estallar en Sálvame cuando se ha vuelto a abordar el problema. Paola ha tomado una decisión definitiva que afecta a su relación con Carmen Borrego.

Paola Olmedo ve a Carmen Borrego no poder más

La mujer de José María ha visto que en estas últimas semanas salía a la luz la nula relación con la familia materna de él. La noticia saltó a la prensa y esto provocó que Carmen acabara confirmando la situación en Sálvame. Lo hizo entre lágrimas, apoyada por su hermana Terelu y dejando claro que esperaba que todo se arreglara pronto.

Sin embargo, en el citado programa han querido ir más allá y ahondar en el tema. Por este motivo, no han dudado en intentar hablar con el hijo de la colaboradora para saber qué sucede y cómo está. Pero él ha rechazado contestar a las preguntas.

Acto seguido, Jorge Javier Vázquez ha llamado por teléfono a Borrego para que diera su punto de vista de la determinación de su vástago. Y el presentador se ha topado con el enfado de ella. Exactamente esta ha dicho: “¿Hay alguna manera en la que tus compañeros, a los que yo aprecio y quiero y creo que algunos me aprecian, empaticen un poco con el dolor?”.

“¿Hay alguna manera de que se empatice con el dolor? ¿Hay alguna manera de que se entienda que se hace daño? ¿A ti se te ocurriría, porque a mí no se me pasaría por la cabeza, a una persona que tiene un problema con un familiar ponerle unas imágenes con la familia del contrario para joder?”.

Paola si ha visto el espacio, ha sido testigo de que Carmen ha expuesto también: “Yo estoy sufriendo y no me hace ni puñetera gracia”.

En este punto, Jorge la ha interrumpido para afirmar: “Pero es que esas imágenes se han publicado en la revista Semana. No es que el programa te haya hecho un fotomontaje”. A lo que ella ha respondido: “Y precisamente no compré la revista para no verlo”.

Paola Olmedo, perpleja ante el enfado de la madre de su chico

La nuera de Carmen Borrego ha visto que esta ha dejado de manifiesto en el programa su enfado ante lo sucedido. Y así lo ha mostrado cuando el presentador, bromeando, le ha dicho: “En vez de Nochebuena, podéis celebrar el entierro de la sardina”. A lo que ella ha contestado: “No, voy a celebrar la feria de Málaga”.

“De verdad, compañeros, os lo pido por favor, no lo estoy pasando bien. Ya lo digo completamente en serio. Si se sigue hablando de este tema, no tendrá solución y os ruego que lo dejemos ya, si hace falta os lo pido de rodillas”.

A lo que ha añadido: “Dejad el tema de mi hijo, lo estamos pasando mal todos. Yo comprendo el espacio en el que trabajo, pero por favor. En este programa yo he aguantado muchas cosas, pero en este asunto concreto ruego al formato y a mis compañeros que me ayuden”.

Paola habrá sido visto que estas palabras no han gustado a Vázquez. Y es que ha afirmado: “Esto es una trampa que estás poniendo a Sálvame, porque lo hacemos con los demás, ¿por qué no lo vamos a hacer contigo?”.

Paola Olmedo, testigo del momento 'conflictivo' surgido en plató

La tensión se ha hecho palpable cuando él ha dicho de pronto: “Tienes la cara de cemento armado. Me acaban de pasar una información que me he quedado de piedra”. En concreto, según se ha insinuado, la noticia sería que la colaboradora tendría previsto hablar del tema familiar en el programa que ella dirigirá el 2 de enero.

De ahí que Rafa Mora, con el que ha tenido más de un enfrentamiento, la haya atacado. Y ella no se ha quedado callada: “Hago un tema de los hijos y hablo del mío. Si quieres hacerme daño con eso lo llevas claro, reventado”.

A lo que el valenciano le ha respondido: “Y tú una interesada”.

