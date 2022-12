Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, descubre cuánto dinero hay en el banco

Carmen Borrego está atravesando una situación delicada y su malestar es un secreto a voces en los pasillos de Telecinco. Cuentan que Paola Olmedo le ha retirado la palabra, a ella y al resto del clan Campos porque no se siente cómoda en la familia. Supuestamente, ha descubierto todos los secretos de las hijas de María Teresa, hasta cuánto dinero guarda su suegra en el banco.

Paola Olmedo está de plena actualidad porque vendió una exclusiva en Lecturas para anunciar su boda y casi repite la operación. Se dio cuenta de que estaba embarazada y Carmen habló con el director del medio para negociar una nueva entrevista. Todo iba bien hasta que en Sálvame destaparon la cara oculta de Olmedo y finalmente se echó para atrás: no habló de su embarazo.

| GTRES - Lecturas

Paola, según insinúan en Telecinco, es responsable indirecta del distanciamiento entre Carmen y José María Almoguera, su hijo mayor. La colaboradora siempre ha sido muy sincera, hasta llegó a decir cuánto dinero tenía en el banco, pero de este tema no quiere hablar. Prefiere tratar cualquier otro asunto porque se ha dado cuenta de que puede perder para siempre a José María.

Paola lleva poco tiempo saliendo con José María, se han casado este año, pero el noviazgo duró tan solo unos meses. De hecho Terelu y Alejandra Rubio no la conocían, se abrazaron por primera vez en la boda, cuando nada hacía presagiar lo que les esperaba. Mientras tanto, Borrego concedió una serie de entrevistas y en una de ellas desveló cuando dinero exacto tenía en el banco.

Olmedo se quedó sin palabras al descubrir que su suegra, que lleva toda la vida trabajando, solamente tiene 10.000 euros. El problema es que vive de alquiler y supuestamente ha ganado más de tres millones a lo largo de su carrera. Ella misma compartió este dato en una entrevista que le concedió a Kiko Hernández en la revista Diez Minutos.

Paola Olmedo ha tomado una firme decisión

Paola ha coquetado con la prensa del corazón, no habla con los reporteros porque a ella le gusta ganar dinero. Cuando hay un cheque en juego es amable, por eso posó en Lecturas acompañada de las Campos, una familia a la que ahora no habla. En Sálvame han explicado que nadie le obligó a vender la exclusiva, todo lo contrario: ella no tenía ningún tipo de interés.

| Mediaset

Olmedo ganó bastante dinero gracias a la amistad que su suegra tiene con el director de Lecturas, el periodista Luis Pliego. Carmen negoció una exclusiva bastante suculenta y ella no se llevó ni un céntimo, todo se lo entregó a su hijo. Lo más importante de la portada era verla a ella, a Terelu y a Alejandra, pero el sueldo lo cobró Paola.

Borrego siempre ha sido muy clara al hablar de sus ahorros, prefiere contar la verdad para que nadie especule. “Tengo menos de 10.000 euros en el banco porque yo vivo al día. Tengo para vivir, para comer y para pagar mi casa”, contó durante una entrevista en el Deluxe.

Olmedo es consciente de la situación, sabe mejor que nadie lo que ocurre en las Campos. Sin embargo, según cuenta Pipi Estrada, empatiza mejor con su suegro, el exmarido de Carmen. Se llama Francisco y supuestamente no se portó del todo bien en el pasado.

Paola Olmedo ya sabe qué pasa con los regalos

Paola está al tanto de la actualidad y sabe que en Sálvame han confirmado que Carmen Borrego está muy afectada. Dicen que la colaboradora se pasa las tardes paseando por centros comerciales y comprándole ropa a su primer nieto. Ella ha negado esto último, pero reconoce que no está precisamente bien.

Olmedo se mantiene firme y ha tomado una decisión: distanciarse del foco mediático. No va a vender su embarazo ni nada más, lo único que le interesa es su bienestar mental. Por eso no ha vuelto a hablar de su familia política en ningún medio, ya lo hizo cuando se casó.

