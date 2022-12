Paola Olmedo, la madre del niño que Carmen Borrego podría no conocer nunca

Durante estos últimos días, la familia Campos ha vuelto al centro de la polémica, y parece que el tema de los audios de Paola Olmedo sigue trayendo cola. Ayer, la revista Lecturas confirmaba que la relación entre Carmen Borrego y su hijo José María está totalmente rota.

Pero, si hay algo que verdaderamente preocupa a la colaboradora es no poder conocer a su nieto. Paola Olmedo espera su primer hijo con José María, una noticia que se vio enturbiada tras el escándalo de los audios de la esteticista. Ahora, Carmen busca por todos los medios que la situación con su hijo mejore y recuperen la normalidad como familia.

Paola Olmedo, en el centro de la polémica

Fue durante el pasado mes de octubre cuando el clan Campos se vio envuelto en una de las polémicas más duras del último año. Tras saltar al ojo público con la exclusiva de la boda del hijo de Borrego, unos demoledores audios de su nuera hacía dinamitar a toda la familia entera.

| GTRES - Lecturas

Paola Olmedo se despachaba a gusto con los miembros de la familia Campos, siendo Alejandra Rubio su principal objetivo. Hasta ese momento Paola pasó totalmente desapercibida ante los medios de comunicación. Nunca demostró ningún interés por la televisión, a pesar de la notoriedad de su nueva familia política.

Poco se sabía de ella, excepto que era de origen paraguayo, que tenía un centro de estética y era madre de dos hijos.

Sin embargo, los audios de la discordia llegaron a la redacción de Sálvame, y la familia se vio brutalmente sacudida por la nuera de Borrego. Entre algunas de las perlitas que Olmedo soltaba por la boca estaban que "Las Campos son muy altivas" o que "vivían de echarse mierda". Además de ser muy crítica con el físico de Carmen, haciendo referencia a su papada y a la operación a la que se sometió.

Pero si con alguien fue dura, fue con la hija de Terelu Campos. Paola Olmedo aseguraba que "Alejandra es la que más vende, vende a cualquiera, es una bocazas, ni familia ni nada". Además, la calificó de ser "tontísima". Estas palabras desataron la furia de Terelu, quien aseguró que no tenía ninguna relación con ella como para que soltara esas cosas:

"Yo a ella no la conozco, la he visto dos veces en mi vida: en la boda y en mi cumpleaños", sentenciaba.

Carmen, tocada y hundida

Para la hija de María Teresa Campos esta situación está siendo insostenible. La colaboradora de Sálvame no pudo evitar romperse durante la pasada tarde cuando salió el tema. Lo que más teme ahora mismo Carmen es no pasar las Navidades junto a su hijo, algo que nunca había ocurrido antes.

| Mediaset

Pero, según revelaba Lecturas, la relación entre Carmen y José María estaría totalmente rota y sin perspectivas de que se solucione. Aunque si hay algo que de verdad le quita el sueño a Carmen es que su hijo no le deje conocer a su primer nieto.

Esto está siendo sin duda alguna lo más duro para Carmen. Por lo que ayer no pudo evitar romperse en directo. La colaboradora aseguró que ella no había hecho "nada malo" y sobre todo, "no iba a dejar que nadie la pisoteara".

A este se le sumó la defensa de su hermana Terelu, quien intentó contenerse para no explotar contra Paloma Olmedo.

