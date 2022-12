Paloma García-Pelayo señala al bebé de Jorge Pérez por un motivo desolador

Paloma García-Pelayo es una colaboradora de Telecinco que lleva muchos años proporcionando informaciones jugosas sobre los famosos y opinando de cualquier tema que se le pone por delante.

En los últimos días, el tema más comentado versa sobre el affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Parece ser que tras la fiesta en la que fueron grabados tonteando pasó algo más entre ellos en la casa de Marta López.

Al principio, querían tapar este encuentro que todos ya han confirmado, incluida la propia Alba Carrillo en Ya es mediodía, y existen ciertas teorías sobre la trama. Algunas apuntan a que hubo una estrategia ideada desde el principio para proteger a ciertas personas. O en otro caso, para dejar mal a otras desde el propio matrimonio y nos referimos a la propia Alba.

Paloma García-Pelayo, muy dura contra Jorge Pérez

Este jueves, El programa de Ana Rosa contó con Paloma García-Pelayo, y ha dado su más sincera opinión sobre esta última teoría que cada vez gana más peso.

| Telecinco

"Prefiero no pensar que se debe a lo que estáis diciendo vosotros porque ya se me va de toda las lógicas. Ahora, no tiene sentido cómo lo han hecho. Si Alicia está informada por su marido según cuentan, ¿por qué mienten y por qué niegan la mayor desde el primer minuto con lloro incluido de Jorge y yéndose del programa Fiesta? Es que no tiene ningún sentido", ha exclamado.

"Puede ser por sus familias, por sus hijos y todo lo que han formado", le justificaba Cristina Tárrega, mientras que Ana Rosa ha añadido lo siguiente. "Lo que me choca, que me estoy enterando ahora, es que ellos sí eran conscientes porque les avisaron. O el calentón es monumental o…".

"Son muy adultos y se trata de afrontar la realidad"

Con todo, Paloma ha puesto sobre la mesa que "es él el que toma la decisión de ir a casa de Marta después de haberse despedido en la discoteca. Y luego protagoniza la primera mentira en el programa Fiesta".

| Mediaset

"Responsables son todos, son muy adultos y se trata de afrontar la realidad. Si queréis seguir mintiendo o si queréis seguir alimentando esto que os está dando mucho protagonismo, libres sois. Pero me parece muy mal la mentira en diferentes programas y con Joaquín Prat", ha sentenciado la periodista.

Tras ser mencionado por Paloma, Joaquín Prat ha tomado la palabra afeando la actitud de los dos protagonistas de esta trama que va para largo.

Les ha reprochado "la solvencia con la que mintieron" en la entrevista que les hizo a principios de semana en Ya es mediodía. "Te la meten doblada y no les tiembla ni una pestaña", ha lamentado Prat claramente contrariado. "Si había un pacto como dicen, pues estaban actuando", ha añadido Paloma.

Paloma García-Pelayo apunta al bebé de Jorge Pérez tras el affaire

Por último, Paloma ha puesto el grito en el cielo sobre algo que para ella es realmente lamentable acerca de la actitud de Jorge.

| Instagram @jorgeperezdiez

"Ahora bien, a mí me parece terrible cuando Jorge, y lo siento mucho, al día siguiente sale a dar declaraciones con uno de sus bebés en brazos. Me parece terrible y ahí te has equivocado muchísimo", denunciaba la colaboradora.

Ana Rosa ha querido hacer de abogada del diablo y le ha excusado en cierto modo. "Bueno, pero porque le pillan por la calle, iba paseando", ha dicho.

Otra tertuliana, Beatriz Cortázar, no se ha quedado callada ante esa respuesta. "No, Ana, no. Él sabe que tenía una guardia en frente de casa".

Y Paloma ha vuelto a reprochar la forma de proceder del cántabro. "Me parece una conducta muy engañosa y muy perjudicial", ha señalado García-Pelayo.