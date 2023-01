Paloma García-Pelayo, la primera en contar lo del accidente de Fidel Albiac

Paloma García-Pelayo es una de las periodistas del corazón con mayor credibilidad entre los espectadores. Y es que maneja información veraz de primera mano de los personajes más famosos de nuestro país. Buena muestra de esto es que hace un tiempo fue la primera en desvelar con claridad la realidad del grave accidente que Fidel Albiac y su mujer, Rocío Carrasco, sufrieron.

En concreto, dio detalles del mismo y sacó a relucir que el joven no tenía buena relación con la familia de su chica. Es más, relató que a 'La Jurado' no le gustaba él. Tanto es así que se hizo todo lo posible por separar a la pareja.

Paloma García-Pelayo desveló la realidad

La colaboradora de El programa de AR ha sido una de las periodistas que más ha defendido el testimonio de Rocío en su docuserie. Ha dejado de manifiesto que cree el calvario que esta pasó al lado de su exmarido, Antonio David. Y también ha respaldado la versión que ha dado del porqué no tiene relación con su familia más mediática.

Incluso ha afirmado rotundamente que en todo este tiempo y en este sufrimiento, Fidel ha sido el apoyo incondicional de Carrasco. Siempre ha estado a su lado y esto lo ha ratificado Paloma, quien también ha creído la versión que aquella ha dado de la buena relación entre él y su suegra.

Paloma García-Pelayo siempre ha estado al día de lo que sucedía en la vida de dicha pareja. Por este motivo, hace muchos años fue una de las primeras periodistas en dar detalles del grave accidente que sufrieron. Y al hacerlo dejó de manifiesto que en un primer momento Albiac no cayó bien en el seno del clan.

| GTRES

De esta información de Paloma García-Pelayo hemos tenido constancia a través del vídeo de una internauta. En él ella cuenta que durante el bautizo en Yerbabuena de Gloria Camila y José Fernando, estuvo Rocío, como es lógico. Esta, “ya estaba con Fidel, pero él tenía prohibida la entrada en esa casa”.

“Cuando la ceremonia está por acabar, Rocío desaparece de la vivienda y su madre intenta buscarla. Pero se da cuenta de que se ha ido y si se había ido con alguien ese alguien es Albiac. Ese es el día anterior a que la pareja inicie un viaje que terminaría con un terrible accidente”.

| La Noticia Digital

Del citado percance automovilístico, que revistió mucha gravedad, dio más detalles Paloma en distintos programas de Telecinco. Así expuso que “Rocío está mucho tiempo en recuperación y se teme por su vida. Y, desgraciadamente, al volante iba Fidel que en ese momento era el novio de ella, recién separada”.

“Aquí se produce una ruptura y unas escenas que muchos cuentan de distintas maneras, por lo que solo ellos saben lo que ocurre. Pero, desde luego, las noticias que yo tengo es que después de que Carrasco ingrese en el hospital está mucho tiempo allí en un estado grave. Y de todo eso es consciente Rocío madre, a la que no le gusta Albiac y encarga que desaparezca de la vida de su hija”.

Paloma García-Pelayo revela el asunto más controvertido

La excuñada de Ángela Portero afirmó que dado que nadie quería que Fidel siguiera al lado de Carrasco se decidió actuar. Al parecer, “tres personas se acercaron a verlo: Ortega Cano, Amador Mohedano y Pedro Carrasco. Van a casa de él y de Rocío a cambiar las cerraduras y a echarlo de allí”.

“Cuando Rocío Carrasco después se entera de todo esto, hace una cruz a José. Cruz que todavía posiblemente no le ha quitado”.

| GTRES

Paloma García-Pelayo ve ratificada su información

Una versión la dada por Paloma que fue respaldada por la propia protagonista de la historia en su documental. En efecto, relató que su padre le dijo a Fidel que “era mejor que se fuera del hospital. A lo que él le contestó: «Cuando tu hija abra los ojos y me diga que me vaya, me iré, mientras tanto no»”.

“Todos ellos se permitieron el lujo de hacer eso porque se pensaban que me iba a morir. Si no, no tienen ninguno cojones a sacarlo del hospital. Le culpan del accidente, pero ¿ninguno es consciente de que el que va conmigo en el coche es él? ¿Ninguno piensa que él se podía haber matado y yo quedar viva?”.

| Telecinco

Sobre el episodio en el que lo invitaron a irse, Rocío expuso: “Lo echan de mi casa, de hecho hay una foto de ellos sacando una maleta azul de allí. Y eso es algo que ninguno tenía derecho a hacer porque era mi casa”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp