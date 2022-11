Paloma García-Pelayo y la pelea que deja al descubierto su mayor secreto

Paloma García-Pelayo es historia de la prensa del corazón, su presencia revaloriza cualquier programa y cada vez tiene más éxito en Telecinco. Lleva años al lado de Ana Rosa Quintana, así que está muy expuesta, pero siempre ha mantenido su vida al margen de todo. Controla bien los tiempos y nunca pierde la paciencia, pero acaba de cometer un error bastante serio.

Paloma García-Pelayotiene mucho temperamento y lo ha demostrado durante su pelea con Alessandro Lequio. El secreto de la periodista ha quedado al descubierto: ella solo trabaja con empresas que respetan sus derechos como mujer y como persona. Todo ha empezado por la celebración del Mundial de 2022, que se celebra en Qatar.

| Mediaset

Paloma apoya a los artistas que han rechazado participar en el espectáculo, a pesar de que les hayan ofrecido una millonada. Asegura que ella haría lo mismo y no entiende que Alessandro sea tan laxo a la hora de dar ciertas opiniones. Ha condenado el comportamiento del conde y ha dejado clara su postura para evitar confusiones innecesarias.

Paloma se ha ganado el aplauso del público, las redes se han plagado de comentarios alabando su punto de vista. Es cierto que ha sido tajante, pero considera fundamental ser estricta en cuestiones relacionadas con la libertad y con el respeto. Entiende que su compañero tenga otra postura, pero exige que guarde silencio cuando ella tenga que replicar.

“Lo que ocurre en Qatar con los derechos humanos es una vergüenza, pero en el 80% de los países pasa lo mismo. El último fue en Rusia y nadie dijo nada, tampoco en las olimpiadas de Pekín de 2008”, comenta el ex de Ana Obregón. García-Pelayo piensa que no hay que normalizar los errores, a pesar de que sean recurrentes.

Paloma García-Pelayo ha logrado algo importante

Paloma siempre ha mantenido las distancias con el público, pero en las últimas semanas ha estado más cerca que nunca de sus fans. Ha colaborado en los documentales de Rociíto y ha argumentado a su favor, por eso también tiene detractores. Pero lo que ha conseguido en El Programa de AR ha sido insólito: todos le han dado la razón de forma unánime.

| gtres

García-Pelayo está molesta con su compañero, quien no tiene pensado callarse porque está convencido de que tiene razón. “A mí que una persona no quiera ir donde no se respetan los derechos humanos me parece muy digno, pero que lo haga con todos. No solo cuando se busca el aplauso del público”, insiste Alessandro Lequio.

La periodista ha dejado al descubierto su faceta más feminista y solidaria, algo que muy pocos conocían. Siempre mantiene las distancias y no se acerca al público, pero los que han tratado con ella saben que es una mujer muy comprometida. Sobre todo está concienciada con la verdad, de ahí que su papel en las docuseries de Rocío sea tan importante.

Paloma García-Pelayo cuenta con un apoyo fundamental

Paloma se ha ganado el respeto de todos, también el de su compañera Beatriz Cortázar. La periodista ha apoyado su postura y ha dejado claro que hay asuntos que exigen rotundidad.

“En el momento que estamos viviendo la gente se niega a pasar por determinados aros y me parece maravilloso. Aplaudo cada gesto porque es un movimiento”, comenta Beatriz. Las dos se han unido y Alessandro Lequio no ha tenido más remedio que agachar la cabeza.