Paloma García-Pelayo no duda en dejar claro a Olga Moreno cuál es su sitio

Paloma García-Pelayo ha visto que este pasado jueves ha tenido lugar uno de los momentos más esperados para la familia Ortega Cano. Se ha inaugurado una sala en homenaje a la carrera del torero contando con la presencia de Rocío Flores. Esta ha sido preguntada sobre Olga Moreno y la nula relación que mantienen.

Sobre esta cuestión la joven ha dado una versión de la situación que no concuerda con la que se rumorea en los medios. Es más, la propia periodista ha dejado claro que aquella no está diciendo la verdad. Sí, porque, al parecer, la ex de Antonio David ha sido apartada de la familia, ese es su sitio.

De este modo, Paloma ha indicado que esta historia actual le recuerda muchísimo a la vivida hace años por la madre de la citada Rocío.

Paloma García-Pelayo conoce la versión 'oficial'

La colaboradora de El programa de AR ha visto que se ha hablado con Flores, quien fuera integrante del espacio hace tiempo, en la inauguración de la sala dedicada a Ortega. Lo primero que se ha querido saber es cómo se encuentra y su respuesta ha sido esta: “La verdad es que prefiero ni contestar”.

Después, se le ha preguntado en qué punto está su relación con Moreno, después de los distintos conflictos que han tenido. Nos estamos refiriendo al problema por la exposición de la hija de la sevillana en redes y a que Rocío se llevara a su hermano David de la casa de aquella. Y ha afirmado: “Se trata de mi familia y sabéis cómo soy con mi familia”.

“Para mí lo más importante, lo vuelvo a repetir una vez más, es mi familia”. Palabras a las que luego ha añadido: “Olga es parte de mi familia porque es la madre de mi hermana”.

| España Diario

De esta manera, Paloma ha visto que la chica ha indicado que Moreno, a pesar de todo, sigue muy presente en su vida. Incluso que la considera un miembro más del clan Flores.

Paloma García-Pelayo es consciente de la situación real

La excuñada de Ángela Portero ha visto a Rocío dar una versión de la situación que parece que no concuerda con la realidad. Y es que, según ha explicado Antonio Rossi, “Olga está fuera de la familia y por esto ella no lo ha pasado bien. Hay cosas que no entiende”.

“Ella se ha desvivido por los hijos de su ex y hay cosas que no ha llegado a comprender. La relación de Moreno con Agustín Etienne ha sido el punto de inflexión”.

| Mitele

Paloma ha visto que esta información concuerda con la dada por Marta López hace unos días. Esta, gran amiga de la ex de Antonio David, expuso: “Se le está haciendo mucho daño a Olga. Hace tiempo que a ella le dieron la patada y ya no interesa”.

“Se la dieron en el momento que ella ha rehecho su vida. Cuando para todo el mundo podía ser una especie de carga quedarte con el hijo de su ex, para ella era una bendición. Y por todo esto, lo está pasando muy mal”.

García-Pelayo, tras ver cómo han puesto sobre la mesa que Moreno ya sabe que su sitio está fuera del clan Flores, ha aportado un dato. Ha indicado que la situación que esa mujer está viviendo ahora le recuerda a otra, a la vivida por Carrasco tras separarse del malagueño. Ha dicho: “A mí todo me parece un disparate”.

“Al final, la historia se repite. Lo único que cambian son los personajes”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp