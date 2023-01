Paloma Cuevas podría tener ya su anillo de compromiso: las pruebas

Paloma Cuevas se ha convertido en la mujer del momento tras la publicación de la exclusiva de Semana. La revista ponía patas arriba a toda la prensa del corazón al revelar la escapada romántica durante el pasado fin de semana de la diseñadora y el cantante.

Las fotografías han corrido como la pólvora y, ahora mismo, no se habla de otra cosa. Algunos periodistas afirman que la relación lleva ya consolidada varios meses, mientras que otros aseguran que se trata solo de una bonita amistad. Sin embargo, un detalle que llevaba Paloma Cuevas durante esa escapada romántica ha hecho saltar todas las alarmas.

La diseñadora de moda llevaba puesto un misterioso anillo y las especulaciones no han tardado en surgir. Son varios los que no han dudado en aseverar que dicho anillo podría ser la alianza de compromiso.

Paloma Cuevas y el anillo del que todo el mundo habla

La relación entre Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel continúa acaparando la atención de todo el mundo. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto sobre qué hay entre ellos, lo cierto es que tampoco han hecho demasiado por esquivar ser captados por la prensa.

| Europa Press

Desde hace semanas, los dos son los grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país. Salidas, viajes y paseos por la ciudad son algunos de los planes que los fotógrafos han podido capturar a través de su objetivo. La exclusiva de Semana los colocaba otra vez en el centro del ojo público.

Paloma y Luis Miguel han paseado su amor por las calles de Bilbao, donde ha mostrado la gran relación y complicidad que existen entre ambos. Lo cierto es que Paloma estaba pletórica en las fotografías publicadas por la revista, la diseñadora ha cuidado cada detalle al máximo.

Pero los fotógrafos han conseguido captar algo que no ha pasado desapercibido por nadie. En una de las fotografías del reportaje se aprecia un anillo que lleva Paloma en el dedo corazón. Y es que, tal y como señala Semana, Paloma no suele llevar anillos, al menos no le hemos visto nunca este complemento en sus publicaciones de Instagram.

Se trata de un precioso anillo de diamantes, todo un clásico. Este detalle ha desatado un sinfín de especulaciones y la hipótesis de que podría ser un anillo de compromiso es la que suena con más fuerza de todas.

La pareja está en el punto de mira

El reportaje publicado por Semana sigue dando mucho de qué hablar. Algunos periodistas consideran que dicho reportaje estaba pactado, aunque algunos sí afirman que fue un robado.

| GTRES

Antonio Rossi también se pronunció por el tema en El Programa de Ana Rosa: "Es una agencia profesional quien ha hecho esto. Les esperaban en el aeropuerto de Bilbao, tenían información concreta. Van directos al asador y salen de allí sobre las 18:30 horas", aseveraba el periodista.

Por otro lado, la relación de la diseñadora y el cantante sigue despertando opiniones muy dispares. Donde unos ven una relación de pareja, otros solo ven una amistad, como es el caso de Alessandro Lequio:

"Los dos son amigos de toda la vida y los dos tienen un problema de soledad. Para mí, el resto es solo confusión. Aquí solo hay amistad. Para ellos, coger un jet e ir a comer a un restaurante con tres estrellas Michelín es como para una persona normal tomarse unos chopitos y dos cañas en el bar del barrio. Solo cambian las circunstancias. Yo no veo pasión ahí", sentenciaba el colaborador.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp