Paloma Cuevas pasa cuatro horas encerrada en un sitio que causa impacto

Paloma Cuevas se niega a confirmar que está saliendo con el cantante Luis Miguel, pero ya es un secreto que corre como la pólvora. Un conocido medio ha asegurado que van a pasar juntos la Nochebuena y en Socialité han ampliado la noticia. Según cuentan, la pareja ha tenido un capricho que está dando de qué hablar: cerrar un centro comercial para ellos.

Paloma Cuevas ha estado cuatro horas encerrada en un recinto que teóricamente es público, pero ella exige la máxima privacidad. Ha dado un golpe en la mesa y su decisión ha causado un gran impacto, son pocos los que comprenden que actúe así. Nuria Marín, la presentadora que ha dado la información, ha quitado hierro al asunto asegurando que Cuevas es muy glamurosa.

Paloma es una de las grandes estrellas de la prensa del corazón, de hecho cuenta con el respeto de los mejores periodistas. ¡Hola! es su revista de cabecera y cuenta con el apoyo de la publicación para transmitir sus últimas horas. Sin embargo, no ha hablado con el medio en los últimos meses porque no quiere reconocer que está saliendo con Luis Miguel.

Paloma ya no tiene dónde esconderse porque en Telecinco han destapado su gran secreto. Es evidente que mantiene una relación sentimental con el artista y una reportera de Socialité ha descubierto todo. Lo más llamativo es que han estado encerrados en las tiendas durante cuatro largas horas en las que no han querido ver a nadie.

“Calle Serrano de Madrid, una de las más exclusivas de la capital, nos tenemos que situar a media tarde del pasado viernes. Se empieza a rumorear que unos exclusivos clientes van a llegar y que van a cerrar el centro comercial para que estén tranquilos. Han estado más de cuatro horas comprando en la intimidad, han comprado la comida y han ayudado a Papá Noel”, explican en Telecinco.

Paloma Cuevas sigue teniendo trato con su ex

Paloma ha estado un tiempo sin hablar con Enrique Ponce, pero el rencor ya forma parte del pasado. Se ha dado cuenta de que debe llevarse bien con él porque tienen dos hijas en común y porque se han amado de verdad. Fuentes cercanas aseguran que ambos se siguen teniendo mucho cariño, a pesar de que hayan estado enfrentados unos meses.

Cuevas consiguió algo realmente importante en estos casos: el calor de la opinión pública. Tanto las redes sociales como los espectadores de Telecinco se posicionaron a su lado, sobre todo los lectores de ¡Hola! La periodista Cristina Tárrega dio la cara por ella en El Programa de AR, uno de los espacios más influyentes de la televisión.

La ex de Enrique Ponce decidió centrarse en su carrera de diseñadora y cuando menos lo esperaba encontró el amor. Supuestamente el torero se molestó porque Luis Miguel era su mejor amigo, pero no puede hacer nada pare evitarlo. Él también tiene otra relación, de hecho cada vez suenan más fuertes las campanas de boda, pero no hay nada seguro.

Paloma Cuevas ha perdido muchos puestos

Paloma está recibiendo muchas críticas, su decisión de encerrarse en un centro comercial ha causado un gran impacto. Nadie entiende que haya tenido esa actitud porque el resto de personas también tenían derecho a comprar. Sin embargo, ni ella ni su novio quería encontrarse con ningún fan, por eso dieron órdenes para estar solos.

Cuevas tendrá que dar explicaciones después de Navidad, quizá le dé una entrevista a Cristina Tárrega. La valenciana se lo merece porque siempre le ha defendido.

