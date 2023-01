El padre de Christian Gálvez trabaja en algo que impresiona a todos

Christian Gálvez ha dejado sin palabras a todos sus fans al confesar a qué se dedica su padre. Y es que, en todo este tiempo, jamás había compartido públicamente ningún detalle sobre su vida más familiar.

No hay ninguna duda de que el presentador de Mediaset España ha empezado con muy buen pie este 2023, y no solo por haber vuelto a la pequeña pantalla de la mano del nuevo concurso de Telecinco, 25 palabras.

| TELECINCO

Además, y tras un año de lo más complicado, por fin está pudiendo disfrutar al máximo de su relación con la periodista gallega, Patricia Pardo.

Ahora, la revista ¡Hola! ha tenido la oportunidad de hablar lago y tendido con el escritor. Con motivo de su recién estrenado concurso, el presentador ha hablado sobre cómo va a afrontar esta nueva etapa de su vida.

Después de asegurar que el único propósito que se ha fijado ha sido "mantenerme como estoy", Christian Gálvez ha querido compartir un dato muy personal.

Y es que, todo apunta a que, durante los años anteriores, el comunicador y el resto de su familia lo pasaron verdaderamente mal por culpa del trabajo de su padre.

Christian Gálvez está muy orgulloso de su padre

Christian Gálvez ha regresado de sus vacaciones de navidad con "sentimientos agridulces de ilusión, el recuerdo, la niñez…". Y es que, según ha contado en su última entrevista en la revista del saludo, estas fiestas han sido muy distintas.

"La pandemia se llevó seres queridos. Aunque parece muy lejano, no lo es tanto", ha comenzado relatando el escritor, muy afectado.

Al igual que miles de personas, para Christian Gálvez la llegada del coronavirus a nuestras vidas ha sido una auténtica pesadilla, y no solo por todo el sufrimiento que ha causado.

| Instagram (@galvezchristian)

Y es que, según ha desvelado él mismo, "mi padre trabajaba en farmacia en SAMUR y estuvo participando muy activamente". "Fue bastante duro", ha lamentado a continuación.

Sea como sea, a día de hoy han conseguido instaurar de nuevo la normalidad en sus vidas. Además, Christian Gálvez ha asegurado que está muy ilusionado con este nuevo año, ya que, después de varios meses, ha vuelto a ponerse en frente de un nuevo concurso televisivo.

"El 2021 también lo acabé trabajando, pero la diferencia es que tenía que grabar Alta Tensión con la clavícula destrozada", ha confesado. "Ahora todo está mucho más colocado. Estoy muy contento, muy feliz".

Christian Gálvez se pronuncia sobre su actual relación sentimental

Christian Gálvez está viviendo una auténtica historia de amor junto a su actual pareja, Patricia Pardo. Y, aunque siempre ha mostrado lo que verdaderamente siente por ella, en esta ocasión ha preferido ser mucho más prudente.

Después de asegurar que no borraría nada de lo que pasó en 2022, ya que "si borrase algo laboral o personal, no estaría donde estoy y estoy muy feliz en todos los aspectos de mi vida", el presentador no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre su actual relación con Patricia Pardo.

| Europa Press

A pesar de que está muy ilusionado con esta nueva etapa, Christian Gálvez ha preferido no dar ningún detalle sobre su romance. "No quiero dar titulares en todo este año y no lo voy a hacer ahora. De todas formas, ya voy dando titulares en las redes y en los comentarios que hago".

Lo que sí ha querido compartir con todos los lectores de ¡Hola! ha sido cómo fue su primera cita con la presentadora de El programa de AR. Según ha desvelado el propio entrevistado, el lugar escogido para este momento fue una cafetería.

"No sé si es tradicional o no, pero es lo que se me ocurrió. Y surgió espontáneamente y se dio muy bien", ha confirmado Christian Gálvez durante esta charla.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp