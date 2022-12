El padre de Alejandra Rubio no esconde que ha vuelto a casa de Terelu

Alejandra Rubio está muy emocionada porque su padre ha regresado a casa. Gracias a la invitación que ha recibido por parte de Terelu, el exmarido de la presentadora ha tenido la oportunidad de pasar las fechas más especiales del año junto a su hija.

A pesar de que ya no comparten sus vidas, lo cierto es que en los últimos años la presentadora de Telecinco y el padre de Alejandra Rubio se han dejado ver en público en más de una ocasión. Alejandro, así se llama, no esconde que ha vuelto a casa de su ex porque ella misma lo ha contado en una conocida revista. De hecho no es la primera vez.

Un claro ejemplo fue el 18 cumpleaños de Alejandra Rubio. En 2018, los padres de la tertuliana organizaron una gran fiesta para presentar a su hija en sociedad.

Como era de esperar, el exmatrimonio no tuvo ningún problema en posar juntos ante las cámaras de los diferentes medios de comunicación de nuestro país, demostrando, una vez más, la buena sintonía que hay entre ellos.

Ahora, la madre de Alejandra Rubio no se lo ha pensado dos veces a la hora de confesar los motivos por los que este empresario ha regresado al hogar familiar de las Campos.

El padre de Alejandra Rubio vuelve a casa por Navidad

Alejandra está pasando las mejores navidades de los últimos años. Y es que todo apunta a que este 2022 ha conseguido reunir a toda su familia, incluido a su padre. Alejandro es muy discreto, pero ha dejado de esconder la noticia de su regreso.

Este jueves 29 de diciembre, Terelu ha querido dedicar su último blog de Lecturas, Lo que nunca conté, a las fechas más familiares y esperadas del año: la Navidad.

La madre de Alejandra Rubio ha vuelto a pronunciarse a través de esta conocida revista, pero lo que menos se esperaba la tertuliana de Telecinco era que fuera a hacer pública una información acerca de su padre.

Nada más empezar, la presentadora de televisión se ha sentido muy afortunada de poder disfrutar de estas fiestas sin ningún tipo de restricción sanitaria. Y es que, los dos últimos años, el clan Campos no puedo unirse por culpa del coronavirus.

"Al menos hemos tenido la alegría de pasar la Nochebuena sin restricciones. El año pasado, el Covid nos impidió juntarnos, a pesar de que las cosas estaban un poco revueltas familiarmente hablando", ha comenzado escribiendo la madre de Alejandra Rubio.

A continuación, la comunicadora ha dejado sin palabras a todos sus lectores al confesar quienes estuvieron presentes en la cena de Nochebuena. Terelu no ha tenido ningún problema en mostrar, una vez más, la estupenda relación que mantiene con el padre de su hija.

Según ha asegurado la periodista, "este año nos hemos podido reunir todos: mi madre, mi hija, su novio, mi hermana, mi cuñado, su hermana, su marido y el padre de mi hija con su pareja".

Tras hacer esta confesión, la madre de Alejandra Rubio sabe que habrá mucha gente que se habrá sorprendido de que "el padre de mi hija pueda venir a una celebración familiar", pero ella es consciente de que, desde que nació la influencer, sus vidas se unieron para siempre.

"Siempre os he dicho que Alejandro es mi familia y yo sé que pertenezco a la suya también", ha asegurado la madre de Alejandra Rubio, antes de dejar muy claro que está muy feliz de que "todos hayamos participado de esa noche junto a mi madre".

Además, Terelu ha querido aprovechar la ocasión para compartir con todos sus seguidores el menú con el que deleitó a todos sus invitados, aunque todo apunta a que ya se lo conocen muy bien.

Y es que, como todos los años, la madre de Alejandra Rubio ha elaborado el famoso pavo de su abuela. "Ya no sé si es de mi abuela o de qué abuela es", ha apuntado, poniendo un toque de humor a estas reflexiones.

A pesar de que "de un año para otro se le olvida la receta", la televisiva ha asegurado que no quedó tan malo. "No sé si mi abuela dirá desde el cielo: 'Menuda mierda de pavo has hecho. No digas que ese es mi pavo', pero lo importante es que salió bueno".

