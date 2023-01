Pablo Urdangarin hace una llamada y asume que no volverán a verse

Pablo Urdangarin ha adquirido mucha popularidad en los últimos tiempos, así que a nadie le ha extrañado que se haya convertido en noticia. Constantino de Grecia, el hermano de su abuela, ha fallecido y la reina Sofía está completamente perdida. Fuentes de total solvencia aseguran que se ha llevado un buen disgusto porque estaba muy unida a su familiar.

Pablo Urdangarin ha tomado las riendas de la situación, al igual que hizo cuando su padre decidió empezar nueva aventura sentimental. Ha llamado a Sofía para saber cómo se encuentra y para ver si le puede ayudar en algo, pero la respuesta ha sido negativa. La reina está en Grecia y quiere quedarse allí una temporada para estar cerca de sus sobrinos y de su cuñada.

| GTRES

Pablo ha asumido que no volverá a ver a Constantino, con quien disfrutaba de una relación bastante estrecha y cercana. Ha salido publicado que era su familiar preferido y que siempre que podían pasaban tiempo juntos. Eso sí, llevaban un tiempo sin verse porque el hermano de Sofía estaba enfermo y tenía problemas de movilidad, así que no salía de Atenas.

Pablo, después de hacer las llamadas pertinentes, ha decidido no viajar a Grecia porque no va a llegar a tiempo para el funeral. Apoyará a Sofía desde la distancia y se ha comprometido a pasar un tiempo con ella cuando quiera volver a España. La que tampoco estará en el homenaje a Constantino será la infanta Cristina, tiene asuntos pendientes y no puede viajar.

Urdangarin ha tomado la delantera y no ha tardado en asumir que no volverán a verse, pero entiende que otros necesiten más tiempo. Es normal que la emérita esté tan afectada porque su implicación familiar era mucho más fuerte. Las últimas informaciones aseguran que el rey don Juan Carlos también se ha puesto en contacto con su mujer para saber cómo está.

Pablo Urdangarin ha tomado una decisión firme

Pablo podría haber cogido un avión para hacer compañía a su familia, pero después de mucho pensarlo ha declinado la invitación. Está centrado en su carrera deportiva y tiene demasiados asuntos que resolver, no puede permitirse un viaje tan largo. Eso sí, ha prometido que estará pendiente de doña Sofía y que le ayudará desde la distancia en todo lo posible.

| España Diario

Urdangarin se ha convertido en el rostro más influyente de la Familia Real, por eso todos los periodistas quieren hablar con él. Atiende a todas las llamadas y siempre que se encuentra con algún reportero muestra su mejor sonrisa. No hay nadie mejor para dar la cara en una situación tan difícil, sin duda su papel será recordado por todos.

El deportista ha conseguido blanquear la imagen de los Urdangarin, un clan que no tenía buena reputación. Iñaki ha tenido una serie de problemas legales que le dejaron en mal lugar y marcaron el futuro de todos. Su hijo ha sabido tomar bien el control y actualmente no reciben tantas malas críticas como hace unos años.

Pablo Urdangarin se compromete a ayudar

Pablo no puede descuidar su carrera, tanto para él como para sus padres es muy importante conseguir el éxito. No estará en el funeral de Constantino, pero sí ha llamado a los familiares cercanos para dar su más sentido pésame. Han confirmado que su actitud ha vuelto a ser impecable: ha estado a la altura de las circunstancias.

Urdangarin acaba de recibir otra noticia: su primo Froilán se irá a vivir con don Juan Carlos. La revista Lecturas asegura que la infanta Elena está desesperada. Supuestamente el joven necesita ayuda y alguien tiene que ponerle en su sitio.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp