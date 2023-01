Pablo Urdangarin asume que la enfermedad les separó de su abuela

Este comienzo 2023 parece que no está siendo tan bueno como el que se esperaba. La abuela de Pablo Urdangarin, la reina Sofía ha comenzado el año con una mala noticia, la muerte de su hermano.

A pesar, de que su hijo se quedó durante las fiestas en la capital, hay que mencionar que no han pasado la Nochevieja juntos. Además, tampoco sus dos hijas estuvieron a su lado en estos días de celebración, ya que ambas viajaron a Abu Dabi para estar con el rey Juan Carlos.

En esta ocasión la familiar de Pablo Urdangarin ha tenido un mal comienzo de año debido a una noticia inesperada. Un asunto familiar por el que no ha querido estar celebrando ningún tipo de festividad, ya que la situación no acompañaba.

Pablo Urdangarin se entera de lo sucedido

Este 2023 para algunos no está siendo un buen año, a pesar de los pocos días que llevamos de año. La abuela de Pablo Urdangarin es todo un ejemplo. La reina Sofía ha comenzado el 2023 de una mala manera, y no solo por no haber pasado estas fiestas al lado de sus seres queridos.

| España Diario

Recordemos, que sus dos hijas tuvieron que trasladarse hasta Abu Dabi para poder estar al lado del rey Juan Carlos. Además, su hijo, Felipe VI sí que estuvo en la capital, pero no pasó la Nochevieja a su lado. Por lo que Sofía no pudo estar con ellos en estas fechas tan señaladas.

A pesar de no estar todos juntos, un motivo familiar le impedía también estar de ánimo para celebrar estas fiestas. La madre del rey Felipe recibió de manera inesperada una noticia de mal agrado. Su hermano, Constantino volvía a tener problemas de salud.

De España a Grecia

La abuela de Pablo Urdangarin no ha querido separarse de su hermano en sus últimos días. Tras conocer que volvía a tener un bache de salud, viajó sin dudarlo a Grecia para apoyarlo tanto a él, como al resto de la familia. Cabe mencionar, que Constantino estuvo varios días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de fallecer.

| GTRES

Durante los primeros días se desconocía exactamente lo ocurrido con el hermano de Sofía, pero se hablaba de un derrame cerebral. Tras su muerte, varios medios han asegurado que Constantino se había contagiado de coronavirus y, tras unos días, había sufrido este derrame.

Muy bien rodeado en sus últimos días

El hermano de Sofía actualmente estuvo en sus últimos días con su esposa y sus cinco hijos. A mayores, de la abuela de Pablo Urdangarin que se sumó en el último momento.

Todos sus familiares han estado apoyándole hasta el último momento. Ante este nuevo bache, todos se encontraban bastante preocupados por él, ya que tenía 82 años. Cabe mencionar, que el varón se había mudado a Atenas hace unos años para estar más cerca de los médicos que le cuidaban.

El hermano de la abuela de Pablo Urdangarin, fue rey de Grecia aproximadamente unos nueve años. Un tiempo protagonizado por graves conflictos políticos hasta que finalmente, decidieron derrocarle. Su familia llegó a estar exiliada en Sudáfrica tras la invasión nazi, algo que hizo que mientras los dos hermanos nacieran en Grecia, la Princesa Irene lo hiciera en el país africano.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp