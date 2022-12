Pablo Urdangarin comprueba que su abuela va a cenar sola en Nochevieja

Pablo Urdangarin está muy triste tras comprobar que Sofía, su querida yaya, va a estar completamente sola en los últimos días del año.

No hay ninguna duda de que estas navidades van a ser especialmente difíciles para prácticamente todos los miembros de la Familia Real. Y es que este es el primer año que los padres del deportista van a festejar estos días por separados.

Tras salir a la luz la nueva relación de Iñaki y Ainhoa Armentia, todo apunta a que los exduques de Palma no se juntarán para pasar el fin de año con Pablo Urdangarin y sus hermanos.

Además, el rey emérito pasará un año más estas fiestas alejado de todos sus seres queridos. Y es que, tras su exilio, no ha vuelto a celebrar la Navidad en España.

Pero, sin duda, una de las personas de la Familia Real que peor lo está pasando en estas fechas tan señaladas es la reina Sofía.

Ahora, y gracias al último blog que ha escrito Pilar Eyre para la revista Lecturas, hemos podido saber con quién va a pasar la emérita la Nochevieja.

Pablo Urdangarin comprueba que lo que dicen es cierto

Pablo Urdangarin no ha podido evitar ponerse melancólico al enterarse de que la emérita va a estar completamente sola durante todas las vacaciones de Navidad.

Y ha sido Pilar Eyre la encargada de hacer oficial esta información. Este miércoles, 28 de diciembre, esta especialista en todos los asuntos de la Casa Real ha acudido a su blog de Lecturas para contar cómo están siendo estos días para la emérita.

Nada más comenzar con su post, la periodista ha asegurado que "la reina Sofía está pasando sin su hijo y sus nietas estas festividades navideñas".

A continuación, ha confirmado que "si Dios no lo remedia", también "entrará en el nuevo año en soledad". Además, y haciendo hincapié en la soledad de Sofía, la escritora ha relatado una anécdota que le contó una persona próxima a la familia.

En una ocasión, este hombre entró por equivocación en una de las salas que utilizaba únicamente la emérita. Y fue en ese momento cuando verdaderamente fue consciente de lo sola que estaba la reina en España.

Estaban ella y su hermanísima "comiendo con una bandeja delante de la televisión, en silencio, vestidas de oscuro y sin hablarse", ha comenzado parafraseando Eyre, antes de recordar lo que le dijo su confidente acerca de la abuela de Pablo Urdangarin: "La expresión de la reina cuando está seria, impone mucho".

"Me miraron de forma airada, entendí que nadie solía entrar en ese cuarto. Mascullé una disculpa, cerré la puerta y me quedé con la impresión de que había visto, en el corazón de España, a las mujeres más extranjeras y solitarias del mundo".

Pablo Urdangarin sabe que está completamente sola

Además, Pablo Urdangarin se ha enterado gracias a este post de Pilar Eyre de los verdaderos apoyos con lo que cuenta su abuela en España. Pero, para su desdicha, todo apunta a que la emérita está más sola de lo que parece.

Según ha contado la periodista, cuando Pilar Urbano le preguntó a Sofía si tenía alguna amiga a la que contarle sus problemas, la reacción de la monarca fue de lo más inesperada.

"¿Quiere usted decir personas de confianza para contarle cosas? No, no tengo", ha recordado la escritora, justo antes de asegurar que uno de los primeros amigos de la abuela de Pablo Urdangarin le confesó que "no es fácil conversar con ella".

Tal y como explicó esta persona en su momento, Sofía es una persona que "pregunta mucho y no sabe llevar una conversación relajada". Además, "no entiende nuestro sentido del humor, no da confianzas y es muy difícil simpatizar con ella".

Por eso, Eyre considera que lo que le pasa verdaderamente a la abuela de Pablo Urdangarin es que "no se esfuerza porque nunca ha tenido interés en estrechar lazos más allá de su propia familia".

Y ha sido en este momento cuando la comunicadora ha querido rememorar uno de los consejos que le dio Francisco Franco a la reina tras instalarse en Madrid. "Alteza, daría muy mala impresión que no frecuentara el trato de la aristocracia, repitiendo el clima de frivolidad de la corte borbónica".

Consejo que, según parece, no fue bien recibido por la reina, ya que, "cuando unas marquesas se ofrecieron a ser sus damas de honor", la abuela de Pablo Urdangarin les contestó que no le hacía falta esos servicios.

Como era de esperar, estas mujeres decidieron dejar de acudir a la Zarzuela tras asegurar que "la reina se quejaba de que ese ambiente no le gustaba porque era muy superficial".

