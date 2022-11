Pablo Motos, señalado por Irene Montero y Podemos

Pablo Motos se ha quedado de piedra al ver la última acusación pública que ha recibido. Y es que, en esta ocasión, el presentador de televisión se ha ganado un nuevo enemigo: Irene Montero.

Hace unos días, El Ministerio de Igualdad estrenó su último anuncio de televisión pensado para atacar de raíz la violencia machista. En él, aparecen varias situaciones a las que, según los encargados de la campaña, las mujeres tenemos que hacer frente día a día.

| GTRES

Una de esas imágenes hacen referencia a una situación que Pablo Motos vivió hace unos años. En ellas, se puede ver a un presentador de televisión, haciéndola una pregunta a su invitada: "¿Utiliza ropa interior sexy o cómoda?".

Es entonces, cuando la invitada mira directamente a la cámara y dice que "si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta". Esta escena pasó en realidad y Pablo Motos fue quien le formuló esta pregunta a Elsa Pataky hace seis años.

Por eso, el conductor de El Hormiguero no ha querido dejar pasar la ocasión para responder públicamente al ataque que ha recibido por parte de Irene Montero, de su partido y del Ministerio de Igualdad.

Pablo Motos se defiende ante las acusaciones

Pablo Motos no se lo ha pensado dos veces a la hora de defender su honor ante toda la audiencia de Antena 3. Y es que, después del duro ataque que ha recibido por parte de la ministra, este jueves 24 de noviembre, el presentador ha decidido responderle públicamente.

"Hoy vamos a empezar la tertulia de una manera distinta", ha comenzado explicando el de Requena, antes de asegurar que "nunca uso el micrófono para una cosa personal".

"Como sabéis, desde este programa hemos criticado muy duramente la ley de 'solo el sí es sí' y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista".

| GTRES

"Ya sé que es una vulgaridad, pero es que, a mí me han hecho un anuncio en la tele", le ha explicado Pablo Motos a sus compañeros de plató, quienes se han quedado sin palabras al conocer esta noticia.

El humorista ha asegurado que "gastarse más de un millón de euros de los españoles estando el país como está, es indecente", pero confiesa que "tiene su parte divertida".

A continuación, el presentador ha mostrado algunos de los titulares que han salido en la prensa, tachándole de machista. "Igualdad lanza un anuncio usando frases de ElXokas o Pablo Motos para una campaña en contra de la violencia machista", se puede leer, por ejemplo, en 20Minutos.

Como era de esperar, Pablo Motos ha aprovechado el momento para aclarar qué es lo que verdaderamente pasó durante la polémica entrevista a Elsa Pataky.

"Esa pregunta se la hice en el año 2016 a Elsa Pataky, pero es que venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys", ha asegurado el presentador, antes de comparar el vídeo que ha emitido el Ministerio con lo que sucedió realmente.

Y es que, mientras que en este polémico anuncio, el actor utiliza un "tono baboso", lo que sucedió en realidad no tiene nada que ver con lo que Irene Montero y su equipo han querido mostrar.

"Yo no sabía que había sujetadores de Navidad. No tenía ni idea… Los tíos tenemos tres tipos de calzoncillos: los de ir a trabajar, los de ir a pillar y los de goma suelta para dormir. Es que son comodillos", le dijo Pablo Motos a su invitada, en aquel momento.

| Antena 3

"Hay que seguir siendo sexy", le respondió Pataky, entre risas. Fue entonces cuando el televisivo le formuló la polémica pregunta.

"No es una pregunta íntima, es periodística. Cuando duermes, ¿la ropa interior es sexy o cómoda?". La actriz no tuvo ningún problema en responderle: "Una mezcla… No me voy a lo muy cómoda porque quieres que tu marido esté un poco en tensión".

Tras ver este fragmento, Pablo Motos no ha dudado en señalar directamente a Montero. "El Ministerio de Igualdad miente. Como veis, ni yo estoy haciendo el baboso, ni ella está incómoda porque estamos hablando de su campaña".