Pablo Chiapella, en shock por el dato de audiencia de 'La que se avecina'

Pablo Chiapella concedió una entrevista muy especial antes del primer capítulo de La que se avecina, la serie más famosa de Telecinco. Sus creadores han hecho una nueva temporada, pero lamentablemente no han tenido buenos resultados. Todos pensaban que el primer capítulo iba a ser un éxito, como en las ediciones anteriores, pero no ha sido así.

Pablo Chiapella interpreta Amador Rivas, un personaje con mucha fuerza dentro de la ficción, por eso tiene tantas escenas. Antes del estreno habló con un grupo de periodistas y dejó claro que no pretendía ser un referente para nadie, todo lo contrario. “Nos estamos riendo de la persona que es así, estamos contando lo que no se debe hacer”.

| GTRES

Pablo se ha quedado realmente sorprendido cuando ha recibido el dato que ha registrado el regreso de la mítica serie. Lo han visto 1.342.000 espectadores, cifra bastante buena, pero que está por debajo a la audiencia de otras temporadas. La edición número 13 ha decepcionado a muchos fans, sobre todo porque falta un personaje: José Luis Gil.

Pablo y sus compañeros han estado pendientes de la salud de José Luis, quien sufrió un infarto cerebral hace poco más de un año. Se recupera favorablemente, pero necesita ayuda continúa y no puede someterse a la presión del trabajo. Le han recomendado reposo, un tiempo que le servirá para darse cuenta de que es un rostro muy querido en España.

Chiapella se ha dado cuenta de que LQSA ha hecho un 12.9% y la competencia un 14.1%, algo que ha llamado poderosamente la atención. En Antena 3 emitían Hermanos, un producto muy nuevo que todavía no tiene tantos seguidores. Por eso Telecinco ha tomado una decisión: no emitir ningún capítulo más, todo será a través de plataformas digitales.

Pablo Chiapella sabe que el reto era complicado

Pablo sigue recuperándose de la noticia, pero tiene claro que no hay más opciones: debe seguir luchando por su sueño. LQSV es una ficción que ha ayudado a millones de espectadores, es sinónimo de diversión y no se merece morir en el olvido. La temporada 13 no tiene nada que ver con lo anterior, pero el actor piensa que “era necesario para revitalizar la serie”.

| GTRES

Chiapella considera que “era esencial lavarle la cara y empezar de cero”, aunque entiende que los espectadores se asusten. Necesitan tiempo para darse cuenta de que la esencia sigue siendo la misma, por eso la ficción no puede morir. El problema es que en Mediaset no tienen tanta paciencia, de ahí que hayan traspasado los capítulos a Amazon Prime.

El actor ha confirmado que la citada plataforma emitirá el resto de la temporada, así que habrá que pagar para ver los episodios. La cuota es baja y asumible, así que los responsables de la serie confían en que el proyecto siga adelante. También es cierto que siguen generando mucho dinero, a pesar de que la audiencia haya bajado de forma radical.

Pablo Chiapella ha estado muy preocupado

Pablo tiene claro que el éxito es importante, pero hay algo que tiene todavía más peso: la calidad humana. En este juego José Luis Gil es el mejor, de ahí que haya tanta preocupación por él. A sus problemas se han añadido uno nuevo: se ha caído y fracturado el brazo.

Chiapella ha estado pendiente de todos sus compañeros, siempre está dispuesto a ayudar. Tiene una amistad más estrecha con Cristina Medina, quien también ha tenido un problema de salud.