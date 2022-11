El outfit nunca visto de Terelu Campos

Terelu Campos ha apostado por un look totalmente nuevo con el que nunca antes la habíamos visto. Un outfit que ha creado especialmente para acudir a su trabajo como cada día. El plató del programa Sálvame ha sido testigo de cómo la periodista ha conseguido clasificarse entre las peores vestidas de esta misma semana.

Parece que este último outfit con el que se le ha visto a Terelu Campos no ha gustado demasiado a los expertos en moda. Se trata de una combinación bastante explosiva, que no termina de convencer demasiado. A pesar de que parece que le queda estupendamente, el diseño por el que ha optado no debería ser para ir a trabajar.

Los más críticos ya han calificado este look como 'no apto para una jornada de trabajo'.

Terelu Campos no pasa desapercibida

La colaboradora del programa La Isla De Las Tentaciones ha conseguido ser una de las protagonistas de esta semana debido a su look. Hemos fichado el último estilismo de Terelu Campos y parece que no ha conseguido encajarnos del todo. Todo apunta a que se le ha considerado una de las peores vestidas de esta semana.

| Instagram (@terelubcampos)

Un outfit formado por una chaqueta americana de estampado vectorial a juego con unos pantalones y un top lencero de color negro. Por separado, las piezas estamos seguros de que triunfarían mucho más, pero por el contrario juntas no consiguen convencernos.

A pesar de las diferentes opiniones, Terelu Campos se muestra con una buena actitud. Muy segura de sí misma como siempre, acompañada de una sonrisa que cautiva a cualquiera.

El outfit completo de la periodista

Terelu Campos ha optado por llevar al plató del programa donde trabaja una chaqueta americana que cuenta con un estampado de lo más vistoso. Se trata de un diseño vectorial que cuenta con forro de color liso, solapas en contraste y apertura central sin ningún botón. Además, la prenda es de manga larga para soportar las bajas temperaturas que vamos teniendo.

A juego de la chaqueta, encontramos el pantalón. Una prenda que también ha sido suspendida por los más críticos del momento. Esta pieza se trata de unos pitillo, de talle alto con goma trasera y, apertura central con trabilla y cremallera.

Reconocemos que es un diseño de lo más atrevido y original, pero desgraciadamente Terelu Campos se ha confundido de ocasión. Este look no es considerado apropiado para ir a trabajar.

| Instagram (@terelubcampos)

Si hubiese optado por lucir cada prenda por separado, seguramente los expertos la hubiesen llegado a aprobar, pero visto combinado suspenso al canto. Todo un estilismo propio de las personas más atrevidas que quieren salir de vez en cuando de su zona de confort, que cuenta sobre todo con mucha fuerza.

El calzado de Terelu Campos han sido unos salones en color negro y la pieza añadida por debajo ha sido un top lencero. Este top es una de las prendas favoritas de la hija de María Teresa Campos. Toda una prenda de lo más seductora e irresistible, que ya hemos visto en varias ocasiones.

Terelu Campos también se equivoca

Es evidente que no podemos gustar siempre a todo el mundo. Y es que, a pesar de que sea todo un referente en cuanto al estilo, a veces puede fallar. Siempre existe esta posibilidad al salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos con piezas de ropa que tienen estampados difíciles de combinar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Aunque esta semana no ha lucido un outfit que haya encantado, Terelu Campos siempre nos regala estilismos de escándalo que queremos copiar al instante. Como por ejemplo, el look que llevó en otra ocasión al debate de La Isla De Las Tentaciones.

Cabe recordar, que en una ocasión también fue fichada con un chándal lleno de brillantes combinado con unos botines de lentejuelas. Todo un estilismo que no gusto en absoluto.