Omar Sánchez está irreconocible tras la operación: su foto más polémica

Omar Sánchez ha reaparecido totalmente irreconocible tras su última operación. Y es que, después de una larga reflexión, el exparticipante de la primera edición de Pesadilla en el paraíso se armó de valor para intentar solucionar un pequeño problema estético.

Hace algo más de una semana, el exmarido de Anabel Pantoja aseguró a través de sus redes sociales que había decidido dar uno de los pasos más importantes de su vida.

Con el apoyo incondicional de su actual pareja, Omar Sánchez no se lo pensó dos veces a la hora de poner rumbo hacia Turquía para someterse a un trasplante capilar.

Desde entonces, el exsuperviviente no ha dejado de documentar a través de sus redes sociales cómo ha vivido él toda esta experiencia.

"Llevo cinco horas de operación y la verdad es que todo va superbién. No me duele nada y no me estoy enterando de nada. Todavía me falta una horita para terminar la coronilla y ya estaría listo", aseguró Omar Sánchez, en una de las historias de su cuenta de Instagram.

Tras esta larga intervención, el windsurfista quiso tranquilizar a todos sus seguidores y a los de su chica, Marina Ruiz, a través de otro vídeo. A pesar de estar todavía bajo los efectos de la anestesia, el joven se mostró con "bastante buen aspecto".

Ahora, y tras varios días de espera, Omar Sánchez y su pareja han regresado a nuestro país, donde las cámaras de la agencia de noticias GTRES han podido captar las primeras imágenes del canario tras su trasplante capilar.

Omar Sánchez y la imagen que muestra su gran cambio

Omar Sánchez no ha tenido ningún problema en mostrar públicamente los resultados de su último retoque estético. Este martes, 17 de enero, el canario y la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa han aterrizado en Madrid para poner rumbo directo a Gran Canaria.

Y ha sido, precisamente en este momento, cuando las cámaras de esta agencia de comunicación ha podido captar las primeras imágenes de su nueva intervención.

A pesar de que el postoperatorio es algo complicado y doloroso y que todavía faltan varias semanas para que se empiecen a notar los primeros resultados, Omar Sánchez se ha mostrado muy contento e ilusionado.

En dichas instantáneas, se puede apreciar las partes que el exgranjero se ha retocado. Gracias al color rojizo de las zonas intervenidas, hemos podido saber que el televisivo ha querido poner más pelo en la zona de las entradas y rellenar la coronilla.

Según el Instituto de trasplante capilar, en este proceso es necesario respetar unos tiempos para que los resultados sean los esperados. "Debe cicatrizar el cuero cabelludo, afianzarse los folículos implantados y desaparecer la hinchazón y las costras", aseguran desde esta institución.

Por eso, ahora solo nos queda esperar hasta dentro de unos meses para poder ver el nuevo aspecto de Omar Sánchez.

Omar Sánchez se convierte en el centro de las críticas

Como era de esperar, esta decisión de Omar Sánchez no ha estado exenta de polémica. Y es que, muchos usuarios de las redes sociales no entiende cómo, después de asegurar no quiere participar de la vida pública, ha decidido compartir en redes sociales todo el proceso.

"Y digo yo, ¿este no era el que decía que su mundo no era la televisión y que él era feliz con su tabla?", se pregunta un usuario de Instagram. "Cómo se te ha visto el plumero. Primero no querías televisión y ahora vendes esto. Hay que tener poca dignidad", ha asegurado otro internauta.

Otros, en cambio, han decidido criticar la decisión de Omar Sánchez de viajar hasta Turquí para someterse a esta intervención. "Claro, en Turquía es un poco más barato y tienes que ahorrar, que al no trabajar, el dinerito del concurso se acaba".

Pero no todo han sido críticas y varios usuarios han querido defender al televisivo. "Todo esto solo tiene una palabra y es envidia. Dejémoslos que sean felices, ya que tienen la oportunidad que muchos quisiéramos".

Este perfil ha asegurado que "si todos pudiéramos y tuviéramos la oportunidad, ninguno la desaprovecharía", pero lo que pasa es que "somos unos envidiosos y no reconocemos que todos quisiéramos estar ahí".

