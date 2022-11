Omar Montes espanta a los suyos al confirmar lo de la cárcel

Omar Montes ha vuelto a dejar asombrados a los espectadores tras acudir como invitado a un veterano espacio de televisión este lunes 28 de noviembre.

Omar Montes visitó El Hormiguero para promocionar su segundo disco, que lleva por nombre Quejíos de un maleante.

Este disco, que ha salido a la venta el pasado 24 de noviembre, se caracteriza por sus raíces flamencas y consta de un total de 15 temas.

Omar Montes deja a todos de piedra al confirmar lo de la cárcel

Lo cierto es que Omar Montes, que siempre deja titulares jugosos en sus entrevistas, ha desvelado que se ha ido a Estados Unidos para grabar dicho disco y así lo contaba ayer en Antena 3.

"He tardado un año y medio grabar el disco porque gran parte del disco lo hice en Atlanta. Fueron seis meses y medio allí en Atlanta con productores que dieron una vuelta al flamenco. Hay una vuelta muy americana al flamenco", contaba ante la mirada atenta de Pablo Motos.

En ese momento, el presentador valenciano le cuestionó si alquiló una cárcel de Miami para grabar un videoclip. "La prueba es que el videoclip estaba hecho allí, estaba preocupado de no olvidarme de la letra y de que no me matasen porque fíjate qué caritas de buenos tenían. Eran malos de verdad", decía ante el impacto de todos.

La polémica negociación para grabar en una cárcel de Miami

"Estaban allí por trapicheos y de todo… No quise preguntar por qué estaban allí porque no quise ser indiscreto", ha confesado.

Omar no se ha guardado nada y ha desvelado lo que tuvo que hablar con el encargado de la cárcel para negociar su alquiler.

"Cuando concerté la cita fui sin dormir, porque fui con el jet lag. Le dije: ‘Hello, Sir. How much cost? Can I see?'".

El cantante e invitado de El Hormiguero habló su particular inglés y desveló cómo hizo el pago. "Hice así de la Gucci. Tenía un dinero… Se lo guardó y le dije ‘You are my friend’ y le di la mano", contaba hace unas horas.

"Yo llevaba 130 o 140 mil dólares, estuve un rato contándolo y luego lo estuvo contando él. Doble pérdida de tiempo, no se fiaba. Me dieron como tres o cuatro horas para grabar el vídeo".

"Al principio, me miraban como un poquito tensos"

"Me dieron como tres o cuatro horas para grabar el vídeo. Yo les dije 'I’m recording the video very quickly’. Lo empezamos a grabar con todos los presos", continuaba.

Lo cierto es que "ellos, al principio, me miraban como un poquito tensos. Pensaron que a ver este tío quién es que viene aquí a grabar y tenemos que estar encima poniendo buena cara".

Lo cierto es que Omar expuso cómo les explicaron a los presos quién era. "Les dijeron que soy un chaval de Madrid buena gente y humilde. Me los presentaron y me respetaron. Esta es una de las cárceles más fuertes de Miami…".

El invitado, orgulloso de haber cumplido su cometido con éxito, decía lo siguiente. "Es uno de los mejores videoclips que tengo… y de los más caros. Nunca me había gastado tanto en un videoclip. Si lo sé doy una entrada para un piso en mi barrio y sacas dinero", expresaba en directo.

Para finalizar, Omar ha contado que su experiencia en Miami le ha dejado claras muchas cosas. "Lo de allí es postureo puro", sostenía.

"Me voy allí me hago cuatro vídeos con esos edificios tan altos y con un montón de ventanas y la gente dice: ‘Este tío es la bomba’. Pero no ahorras nada: al revés, se te va el dinero en tonterías", finalizaba un relato que ha mantenido sin despegarse de la silla a Pablo Motos.