Omar Montes ya no calla y desvela el calvario que ha sufrido: 'Encerrado y a oscuras'

Omar Montes, que se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, ha actuado en Qatar con motivo del Mundial. Actuación que aprovechó para lanzar unos mensajes sobre las mujeres y el amor, que le han pasado factura. Tanto es así que ha vivido un episodio realmente duro que ahora no ha dudado en contar al regresar a España.

Visiblemente asustado, ha relatado cómo tuvo que esconderse para no ser atrapado por quienes querían 'tomar cartas en el asunto' tras sus proclamas.

Omar Montes y el mensaje que provocó el posterior calvario

El de Pan Bendito ha sido uno de los cantantes que decidió cantar en Qatar. Lo hizo al contrario que otros muchos que lo rechazaron por ser un país que vulnera derechos humanos. De ahí que viajó hasta allí, donde estos pasados días subió al escenario para mostrar su música.

Al finalizar su actuación en una de las fan zones afirmó: “Muchas gracias por el amor y el cariño. Viva el amor, viva España, vivan las mujeres, vivan los gitanos y viva el amor libre. Que cada uno se vaya con quien le dé la gana”.

Omar Montes relata lo mal que lo ha pasado

El ex de Isa Pantoja ha regresado ya a nuestro país y en el propio aeropuerto era esperado por la prensa, que quería conocer si sus palabras le habían traído consecuencias. Y ha confirmado que sí, que ha vivido uno de los momentos más duros de su vida.

Ha explicado: “Yo me alojaba en un hotel y Tamir, que era el muchacho de allí, nos estaba echando una mano con todo. Termino la actuación y aquel llama a mi amigo para decirle: «No vengáis al hotel. Han venido unos muchachos raros preguntando por vosotros»”.

“«Haced tiempo, no vengáis todavía». Me dijo que me informaba porque le había caído muy bien, que éramos buenas personas de España y que nos habíamos portado bien con él”.

| GTRES

Su relato ha continuado: “Nos fuimos a comprar algo. A las pocas horas, vuelve a llamar Tamir y nos dice que podemos ir, que no hay ningún problema”.

En este punto, es cuando Omar ha confesado que empezó su duro episodio: “Cuando llegamos al hotel nos dijo que no se podía fiar de nada. Así que yo me metí en un almacén, donde me tiré fácilmente dos o tres horas. Estuve a oscuras, con una ansiedad que te cagas”.

“Tamir me dijo: «Hasta que no venga el transfer no salgas de aquí porque no te puedo asegurar tu bienestar»”. Montes no pudo subir a la habitación para recoger sus cosas, de esto se encargó el joven que les estaba ayudando. Y todo esto hizo que el cantante estuviera “rayado pensando a ver si era verdad que me iba a pasar algo”.

| GTRES

A esto ha añadido: “Lo primero que vi cuando me metieron en el almacén fue un tuit. En él decía que una persona, por la mitad que yo, lo habían cogido entre tres o cuatro personas. Tamir me dijo que no hiciese el tonto y que no saliese de allí porque no era una broma”.

“Cuando llegó el coche, me puse la capucha y en el aeropuerto fui pasando todos los controles. Como allí no soy tan conocido pude pasar, pero llega a ser aquí y no sé”.

Antes de marcharse y descansar de este duro episodio ha manifestado: “Me duele la cabeza, no he podido dormir y estoy fatal. Pero a mí nadie me puede censurar ni indicarme lo que tengo que decir o no”.

