Olga Moreno vuelve a hablar de la paliza de Rociíto y sucede lo peor

Olga Moreno concedió una entrevista en el Deluxe que le ha costado muy cara: Rociíto le demandó por un supuesto delito de intromisión al honor. La hija de Rocío Jurado puso el asunto en manos de la justicia y le pedía 150.000 euros en concepto de indemnización. Pero ha sucedido algo grave: el juez considera que Moreno es inocente y que no ha cometido ningún atentado.

Olga Moreno ha vuelto a hablar de la “paliza” que sufrió Rociíto, pero esta vez sentada en el banquillo de los acusados. Siempre ha defendido que la pelea no fue como se ha contado y con esta verdad se presentó delante del magistrado. Este considera que su relato no tiene un ápice de mala intención, por eso ha condenado a la mujer de Fidel Albiac.

Olga defendió en Telecinco que Rocío Flores no era “agresiva ni violenta”, de hecho estaba muy dolida con quienes decían lo contrario. En la cadena, delante de Carrasco, acusaron a la joven de haber protagonizado una paliza que sigue dando de qué hablar. Ahí está la clave de todo este asunto: el juez piensa que Rociíto también ha participado en este espectáculo.

Olga ha salido ilesa, aunque las consecuencias no han tardado en llegar: los fans de Carrasco, la “marea fucsia”, no deja de atacarla. Muchos periodistas insisten en que el relato de Rociíto está respaldado por una sentencia fechada en 2012. La justicia dictaminó que la influencer sí había agredido a su madre, pelea que desencadenó una guerra interminable.

Moreno habló del tema en Sábado Deluxe desmintiendo a la hija de la Más Grande y ha vuelto a hacer lo mismo en los tribunales. Ha ganado, pero ha sucedido algo muy grave: el público no le perdona que haya derrotado a Carrasco. La revista Semana ha publicado la sentencia y su resultado es claro: Rocío también se ha beneficiado públicamente de este asunto.

Olga Moreno ya conoce la versión de Rociíto

Olga escuchó atentamente el relato de Carrasco, quien acusó a su hija de haberle agredido sin piedad. Lo cierto es que la justicia le ha dado la razón, el juez sí cree que Rocío Flores pegó a su madre. El problema es que este asunto dejó de ser privado cuando Rociíto lo expuso en su documental.

La mujer de Fidel Albiac asegura que su pequeña le “cruzó la cara de lado a lado” y después la tiró al suelo. “No me creía lo que estaba pasando, empieza a pegarme y va gritando «no me pegues, no me pegues» y era ella la que estaba pegándome a mí. Se me pasó como una película y sabía que eso obedecía a algo que no era normal”.

Moreno no está de acuerdo con la calificación que ha hecho Telecinco de este suceso, dicen que fue “una paliza”. Ella lo niega y asegura que Rocío Flores es una persona estupenda, una niña que solamente quiere el bien para su madre. El problema es que este asunto se está debatiendo en televisión, por eso Carrasco no puede demandar a la empresaria.

Olga Moreno sabe lo que pasó en el reencuentro

Olga ha tenido que ver de nuevo a Carrasco, en los tribunales y ambas acompañadas de sus abogados. A Rocío le defiende Javier Vasallo, un referente en el sector, pero eso no ha sido suficiente. La sentencia es muy clara: la andaluza no ha cometido ningún delito de intromisión.

Moreno está recibiendo muchas críticas, no esperaba que pasase esto después da sentencia. Realmente lo único que hizo fue defender a Flores, que por aquel entonces era menor. “No es agresiva ni violenta, si fuese así yo no estaría sentada aquí”, le explicó a Jorge Javier Vázquez.