Olga Moreno, en shock por lo que su amiga acaba de hacer con David Flores

Olga Moreno se ha quedado sin palabras al escuchar lo que una de sus grandes amigas dentro de la pequeña pantalla acaba de decir sobre David Flores Carrasco.

No hay ninguna duda de que la ganadora de Supervivientes 2021 se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que, a pesar de sus escasas apariciones mediáticas, en los últimos días su nombre ha vuelto a retumbar con fuerza.

| Canva

La pasada semana, los medios de comunicación de nuestro país pudieron conocer la sentencia de la última batalla judicial entre Rociíto y Olga Moreno. Hace tres años, la hija de 'la más grande' demandó a la empresaria por unas polémicas declaraciones que hizo durante una de sus entrevistas en el Deluxe.

Aquella noche, la empresaria no tuvo ningún problema en volver a tachar de "mala madre" a la televisiva, contando algunos de los supuestos episodios que los hijos de Antonio David vivieron junto a ella.

Ahora, y después de una larga espera, la sala civil del Tribunal Supremo por fin se ha pronunciado. Pero lejos de lo que se esperaba, la Justicia le ha dado la razón a Olga Moreno tras alegar que "prevalece la libertad de expresión/información, maxime si se trata de personajes con proyección pública".

Además, el juez también ha apuntado que "quien voluntariamente se presta a participar en este género televisivo, generando polémica para lograr su aparición en programas sucesivos, no puede pretender que se proteja su honor frente a expresiones objetivas".

Ahora, y tras conocer el fallo, Olga Moreno se ha quedado en shock después de conocer qué es lo que ha hecho una de sus amigas en relación con David Flores. Y es que durante la última emisión de Fiesta, Makoke ha dicho algo que ha dejado sin palabras a todos sus compañeros de plató.

Olga Moreno no se lo esperaba

Olga Moreno no sabe qué decir después de escuchar las palabras que Makoke ha pronunciado públicamente sobre la relación que Carrasco mantiene en la actualidad con sus dos hijos.

Este domingo 27 de noviembre, Fiesta ha dedicado gran parte de su emisión a comentar las novedades acerca de la última sentencia de Tribunal Supremo sobre la demanda que Rocío interpuso contra la sevillana.

| GTRES - Telecinco

"Me parece injusto que la llamen mala madre. Que una sentencia sea tan cruel con una mujer, porque a qué madre no le duele que le llamen mala madre", comenzó opinando Amor Romeira.

"Si tú, como personaje público, no tienes el derecho a defenderte y una sentencia dice que como aceptas este tipo de negocios, estás en el medio y has ganado dinero… Ha sido un poco cruel, desde mi punto de vista", dijo a continuación.

Fue en este momento cuando Olga Moreno se quedó sin palabras al escuchar el desafortunado comentario que Makoke hizo en relación con su situación familiar.

| Gtres

"Imagínate que a alguien le da por decir que eres mala madre", le dijo Amor, mientras que intentaba que su compañera se pusiera en la piel de Carrasco. Pero lejos de entender la situación, la ex de Kiko Matamoros aseguró que la relación con sus hijos no puede ser mejor.

"Esa es tu opinión, a mí la que me importa es la de mis hijos que me adoran", aseguró la amiga de Olga Moreno, provocando en el plató de Fiesta un gran revuelo.

Varios de los colaboradores, y hasta la propia presentadora, interpretaron estas palabras como un ataque directo hacia Rociíto y su relación con sus hijos, algo que la televisiva no tardó en desmentir.

| Telecinco

"No, no, no. Yo no me estaba comparando en absoluto. Amor me ha dicho que soy mala madre y solo he respondido que ellos me adoran", quiso aclarar la tertuliana.

Pero lejos de creerse esta justificación, Alejandra Rubio no se lo pensó dos veces a la hora de salir, una vez más, en defensa de Carrasco. "Por parte de Rocío Flores no sé, porque no tengo relación con ella, pero te puedo asegurar que la otra persona adora a su madre".