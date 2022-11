Olga Moreno señala a Antonio David Flores por lo que sucedió en el juzgado

Olga Moreno y Antonio David decidieron romper con su relación hace un año, sin embargo, aún hay muchos entramados judiciales que los mantienen unidos. Esta semana Olga Moreno tenía que verse las caras con Rociíto en los juzgados de Alcobendas por un episodio que ocurrió hace tres años.

Olga Moreno se enfrentaba a una denuncia por intromisión ilegítima al honor, mediante la cual, Rocío Carrasco le exige 150.000 euros. Los hechos se remontan a la entrevista conjunta que dio Olga Moreno junto a Antonio David, donde según defiende Rociíto, "se la injurió y calumnió al calificarla como mala madre".

Olga Moreno, en plena batalla judicial

El pasado miércoles, la hija de Rocío Jurado y la ganadora de Supervivientes 2021 volvían a enfrentarse. Esta vez el escenario era un juzgado, donde la tensión podía cortarse con un cuchillo. Según ha revelado la revista Lecturas, Olga Moreno no fue capaz de aguantarle la mirada a Rocío Carrasco cuando se encontraron cara a cara.

| GTRES

Según ha trascendido, Olga defendió ante el juez los motivos que la llevó a decir que Rociíto era "mala madre". Moreno confesaba en la entrevista que le encataría que Rocío llamara a sus hijos. No podía entender lo que le pasaba por la cabeza a Carrasco.

Sentenció que ella no podía ser feliz desde su punto de vista. Reclamaba que Rocío le estaba perjudicando su vida y la de su familia.

Esas fueron algunas de las declaraciones que han llevado a Olga a sentarse en el banquillo de acusados. Sin embargo, lo que más dañó a la hija de Rocío Jurado fue que Moreno tratase el episodio "violento" que vivió Rociíto con su hija. Ella declaró que Rocío Flores no era agresiva ni violenta.

Ahora, muchas son las personas que señalan a Antonio David por no salir en defensa de Olga. Ya que recordemos dicha entrevista fue conjunta y tanto Olga como Antonio David atacaron de lleno a Rociíto.

Antonio David, quien es muy activo en redes sociales no se ha pronunciado sobre la batalla judicial que está atravesando su exmujer. Y muchos usuarios han criticado su postura: "Decepción absoluta, no sé a qué jugáis todos. Entiendo que estés enamorado, pero apoya en estos momentos a tu ex. Debes cuidar las cosas porque al final tienes estos comentarios", escribía una usuaria en Twitter.

Olga acudió al juicio en compañía de su actual pareja, Agustín Etienne, y no cabe duda de que se habrá convertido en su gran apoyo durante estos momentos.

El caso ya ha visto la sentencia y esta ha sido favorable a Olga. Pero la historia de denuncias entre Olga Moreno y Rociíto no ha comenzado ahora.

| GTRES

Hace tan solo unos meses el juez archivaba otra denuncia de la hija de Pedro Carrasco a Moreno por revelación de secretos.

Olga Moreno, alejada de los medios

La ganadora de Supervivientes 2021 está totalmente desvinculada de los medios de comunicación tras su participación en el reality más extremo de la televisión. Olga se tuvo que enfrentar a una presión mediática de lo más desmedida, así que optó por olvidarse por completo del medio.

| Instagram @olgamorenooficial

Para ella su prioridad ahora mismo es su familia, sobre todo, su hija Lola de 8 años. Hace unos días compartía una preciosa instantánea junto a la pequeña. "Eres la historia más bonita", escribía la empresaria en su cuenta de Instagram.

Además, el corazón de Moreno está ocupado por Agustín Etienne, donde ha manifestado en varias ocasiones lo muy enamorada que está.