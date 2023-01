Olga Moreno quiere volver a intentarlo y ha puesto nuevas normas

Últimamente, el nombre de Olga Moreno ha estado en boca de muchos medios de nuestro país por varias razones. Su actual y polémica relación con su exhijastra, Rocío Flores, su rifirrafe con Marta Riesco, la controversia que hubo acerca de la privacidad de su hija, Lola Flores, son algunos de los motivos.

Evidentemente, que Olga Moreno esté dando de que hablar está suscitando bastante interés en la pequeña pantalla. Lo cierto es que sería todo un lujo que Olga Moreno se siente en un plató para pronunciarse sobre todas y cada una de estas controversias.

De manera que no sería de extrañar que, en cualquier momento, la exmujer de Antonio David Flores decidiera fichar para algún programa de Telecinco. Eso sí, la misma Olga Moreno tiene muy claro que, para volver a la televisión, tan solo le tienen que cumplir una única condición.

| EuropaPress

Desde que salió a la luz su divorcio con Antonio David Flores y toda la polémica historia con Marta Riesco, Olga Moreno decidió que lo mejor era desaparecer del foco mediático. Y así lo hizo, pues en salvadas ocasiones apareció por la pequeña pantalla.

De hecho, una de sus últimas intervenciones en plató fue cuando concedió una entrevista para El programa de Ana Rosa, donde se sinceró sobre los últimos acontecimientos de su vida. A partir de entonces, la misma Olga Moreno se distanció de las cámaras y empezó a llevar una vida mucho más discreta.

Eso sí, al parecer la decisión de Olga Moreno de estar alejada de los medios parece ya haber llegado a su fin. Y es que tal y como recientemente se ha publicado, Olga Moreno estaría dispuesta a volver a la pequeña pantalla, pero con una condición.

Para que la exsuperviviente consiga sentarse nuevamente en un plató de televisión es obligatorio que no se hable de su vida privada. Asimismo lo ha impuesto la exmujer de Antonio David y su pareja y representante, Agustín Etienne.

Lo cierto es que con esta peculiar petición, va a ser difícil que Olga Moreno vuelva a pisar un programa de televisión. Y es que, como bien se sabe, la sevillana siempre ha estado ligada a los escándalos que han surgido alrededor de la entonces familia de su exmarido. Si los medios no pueden conseguir que Olga Moreno se pronuncie sobre ellos, entonces cabría la posibilidad de que no la ficharan.

¿Los programas de televisión estarán dispuestos a cumplir con la condición de Olga Moreno? ¿O la andaluza tendrá que hacerse a la idea de que su etapa en televisión ya ha pasado a la historia? Sin duda alguna, solo el tiempo lo dirá.

| Telecinco

Marta Riesco, en pie de guerra contra Olga Moreno

Desde luego, ahora más que nunca interesa que Olga Moreno hable sobre su intimidad por todas las controversias que últimamente la están acechando. Entre ellas, la polémica que tiene montada con la pareja de su exmarido, Marta Riesco.

Y es que, hace tan solo unos días, esta última estalló en redes sociales contra la misma Olga Moreno tras ser tachada de "personaje" por una de las hermanas de esta.

"¿La hermana de la gran 'Señora' me llama personaje? ¿Las 'prudentes' que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos", fue el mensaje que escribió la reportera en contra de Olga Moreno vía Twitter.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp