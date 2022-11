Olga Moreno fue la primera en hablar de la agresividad de Rocío Flores

Olga Moreno ha tenido que verse en los últimos días con Rocío Carrasco en los juzgados. Y parece que la batalla mediática entre ellas, y también judicial, va a más con el paso del tiempo.

Recordemos que la hija de 'la más grande' sentó en el juzgado a la ex de Antonio David después de aquellas palabras que pronunció en el Deluxe hace tres años. Unas polémicas declaraciones que provocaron que Rociíto sacase toda su ira y demandase a la sevillana.

Hace meses, Olga Moreno ganó en los tribunales a la mujer de Fidel Albiac sobre aquella revelación de secretos que no sentó nada bien a la madrileña. Esta demandó a Moreno, aunque sin éxito, como se ha podido comprobar.

Hace unos días, ambas se veían en los juzgados de Alcobendas y la sesión duraba en torno a los 60 minutos, tal y como publicaba ayer la revista Lecturas.

Olga Moreno se encuentra con su enemiga en sede judicial

Del cara a cara en sede judicial, se sabe que Rociíto se refirió en todo momento a la andaluza como "esa mujer que contó ciertas cosas que son falsas".

Las palabras que pronunció Olga Moreno en el Deluxe en noviembre de 2019 fueron muy graves y Rociíto la demandó con todas las de la ley. En aquella entrevista, la madrastra de Rocío Flores puso en duda aquella paliza que Rocío recibió por parte de su hija en 2012.

Una paliza por la que recibió condena tras una sentencia judicial, pero la andaluza excusaba a su hijastra con estas palabras ante toda España.

"No es agresiva y violenta, y si fuera así yo no estaría sentado aquí", aseguró Olga cuando se sentó en el Deluxe. Por aquella época, Antonio David estaba inmerso en pleno reality de GH VIP 7 y, en parte, su mujer dio la cara en plató para defenderle a él y a su hija.

Entre otras declaraciones, Olga también se refirió a la relación existente entre Rocío y sus hijos con estas palabras. "Me encantaría que Rocío Carrasco llamara a sus hijos".

"Ellos esperan su llamada, no entiendo a Rocío, no entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza", dijo hace años la sevillana. "Ella no puede ser feliz, desde mi punto de vista. Yo soy feliz y ella está perjudicando mi vida y la de mi familia", añadió.

Olga es la primera que habló de la agresividad de su hijastra

Así las cosas, Olga fue la primera persona que habló de este asunto tan espinoso, tras publicar Vanitatis esta sentencia que verificaba esa agresión de la joven sobre su madre.

Algo que Rociíto desveló posteriormente en Rocío, contar la verdad para seguir viva, y lo llamó "la gran obra maestra del ser".

Desde 2021, la hija de Rocío Jurado ha dicho por activa y por pasiva que el único objetivo de Antonio David ha sido hundirla y separarla de sus hijos. Y el caso es que lo primero no lo ha conseguido a día de hoy, pero si ha logrado su segunda meta.

El caso es que hace 10 años que no se habla con su hija y hace seis que no hace lo mismo con su hijo David Flores Carrasco.

Esta solo ha podido ver en sede judicial a su hijo pequeño, pero nunca llegó a cruzar ninguna palabra con él desde 2016. Fue el año en el que su padre se lo llevó a Málaga empadronándolo presuntamente de forma irregular en la ciudad andaluza y sin el consentimiento de su madre.