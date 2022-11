Olga Moreno podría perder 150.000 euros por hablar de la paliza de Rociíto

Olga Moreno sigue siendo la protagonista indiscutible de los titulares del corazón. A pesar de que en más de una ocasión ha asegurado que no le gusta nada, la empresaria sigue sin alejarse del foco. Esta vez no es noticia por su relación sentimental con su representante Agustín Etienne, sino por algo mucho más serio.

Hace tan solo unos días, Olga Moreno se vio las caras en los juzgados con Rocío Carrasco. Ambas se citaron en los juzgados de Alcobendas, situados en las afueras de Madrid, y ninguna de las dos aún no ha aclarado la resolución.

Olga Moreno y Rocío Carrasco se ven las caras

Hace años quedó claro que, aunque nunca habían mantenido una conversación larga y extendida, Olga Moreno y Rocío Carrasco no se soportan. Ambas son ya exmujeres de Antonio David y ni siquiera esto ha hecho que haya un acercamiento entre ambas.

| Instagram (@olgamorenooficial)

Para Olga, los actos que la hija de Rocío Jurado ha tenido con sus hijos durante años no son los adecuados. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Rocío Carrasco. Esta última, haciendo uso de la vía judicial, decidió llevar a Olga a los tribunales.

El motivo no fue solo las declaraciones que la empresaria vertió sobre ella en varias revistas y en varias ocasiones. Al parecer, fue una entrevista para un programa de televisión lo que obligó a actuar a Rocío.

Olga Moreno podría perder 150.000 euros

En una entrevista concedida a Sálvame Deluxe en 2019, Olga Moreno se desahogaba públicamente. Por aquel entonces, la empresaria vivía feliz con Antonio David, Rocío, David y Lola Flores. Sin embargo, Olga jamás pensó que esta entrevista la fuera a ocasionar tantos problemas.

Varios años más tarde, la justicia ha citado a las dos implicadas. Rocío Carrasco interpuso una demanda contra Olga por considerar que había atentado contra su honor. Motivo más que suficiente para que Rocío solicite un total de 150.000 euros.

| Telecinco

Así fue el juicio

Las fotografías de ambas entrando en los juzgados de Alcobendas han corrido como la pólvora. Con el rostro serio, Rocío y Olga entraban a testificar.

Olga Moreno acudió a esta cita acompañada por su representante y actual pareja, Agustín Etienne. Algo que le hizo sentirse más segura a la hora de testificar.

Dentro, pasaron más de 70 minutos en los que ambas contaron su versión de lo ocurrido. Por el momento no hay conclusión del juez, pues ha quedado visto para sentencia. De lo que no hay duda es de que Rocío no va a parar hasta que cesen las declaraciones contra su persona.

El mal momento de Olga Moreno

A pesar de que por el momento no existe una resolución judicial, todo parece indicar que Olga Moreno tiene todas las de perder. No es la primera vez que se enfrenta a una pelea judicial contra Rocío. Y como tal, no es la primera vez que pierde y debe de pagar.

| Telecinco

De ser cierto que la justicia le da la razón a Rocío Carrasco, la empresaria tendría que abonar una gran cantidad de dinero. Una de la que actualmente no dispone, algo que sería un gran problema para ella.

Por el momento, Olga se mantiene en silencio a la espera de la resolución final. Mientras, disfruta de sus días con Agustín, de quien asegura estar completamente enamorada.

“Creía que no me iba a enamorar en la vida. Y tampoco pensé que iba a salir de este bache tan duro”, decía en sus últimas declaraciones.