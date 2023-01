Olga Moreno hace esto con el hijo de Rociíto y saltan las alarmas

Olga Moreno ha vuelto a convertirse en el centro de todas las críticas después de que un vídeo dejara al descubierto que es lo que está haciendo con el hijo pequeño de Rociíto.

Desde que comenzó su noviazgo, hace más de 20 años, con Antonio David Flores, la empresaria ha sido muy cuestionada por la relación que ha mantenido con los dos hijos de su ya expareja. Y es que, durante todo este tiempo, hemos podido ver la devoción que Rocío y David Flores sienten hacia ella.

| GTRES

Y, aunque la amistad entre la influencer y Olga Moreno no está pasando por su mejor momento tras poner punto y final a su matrimonio, no se puede decir lo mismo de su relación con el hijo pequeño de Carrasco.

En una de sus últimas entrevistas en televisión, la ganadora de Supervivientes 2021 aseguró que, a pesar de no compartir techo con el exguardia civil, David sigue viviendo con ella.

"Tenemos a la niña una semana cada uno porque tenemos custodia compartida. Pero la semana que tengo yo a Lola también tengo a David, porque ellos dos siempre están juntos", aseguró Olga Moreno en su última intervención en El programa de AR.

Ahora, la sevillana no ha podido evitar volverse a convertir en la protagonista indiscutible de las redes sociales, tras salir a la luz un nuevo vídeo en el que aparece acompañada del hijo de su exmarido.

Olga Moreno revoluciona las redes sociales

Una vez más, Olga Moreno ha conseguido dividir a los usuarios de las redes sociales con el último vídeo en el que aparece junto a David Flores Carrasco.

Después de la polémica que se generó con el cumpleaños del joven, una usuaria de Twitter ha rescatado un material audiovisual en el que, según ella, no deja en muy buen lugar a la televisiva.

| GTRES

En él, Olga Moreno y el hermano de Rocío Flores aparecen juntos en una fiesta. Durante los escasos 40 segundos que dura el vídeo, podemos ver a estos dos personajes de la prensa social de nuestro país cantando una canción, mientras se abrazan y se llenan de tiernos besos.

Estas imágenes han vuelto a despertar el eterno debate sobre la sobreexposición del hijo de Rocío Carrasco por parte de su círculo más cercano.

Junto a este polémico clip, esta usuaria de Twitter ha querido hacer una comparación con el trato que se le da al joven y a Lola, su hermana pequeña.

"La exposición de Lola es una exposición innecesaria. En cambio, esta exposición de David Flores era muy necesaria... En fin", ha escrito esta internauta.

Como era de esperar, este comentario ha levantado un auténtico revuelo de opiniones en esta red social. Y, aunque mucho han querido quitarle hierro al asunto, otros, en cambio, han aprovechado una vez más para arremeter contra Olga Moreno.

"Esto es vergonzoso, pero es tanto el odio que sienten por Rocío que para ellos todo vale", ha apuntado otro de los usuarios de Twitter, recordando la guerra abierta que hay entre los Flores y Carrasco.

| GTRES

Otra persona considera que "esta familia está desestructurada" y que, al final, los platos rotos los está pagando David. "El padre rehace su vida, la madre con una docuserie, la hermana operada por su baja autoestima. Y este chiquillo no será consciente de lo que pasa a su alrededor".

Varios internautas le han querido recordar a Olga Moreno la clase de persona con la que ha estado casada. "Los hijos de Rocío llevan saliendo en los medios desde bebés a cambio de pasta. Si esta mujer pensaba que la suya se libraba teniendo el padre que tiene, va lista".

Además, algunos piensan que puede haber algo más detrás de este polémico vídeo. "Pues, la verdad que estás imágenes no me gustan nada de nada, pero igual somos mal pensadas, ojalá sea así, pero no se ven bonitas".

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp