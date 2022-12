Olga Moreno: la foto que le parte el alma tras su último problema legal

Olga Moreno ha vivido unos momentos muy convulsos en los últimos tiempos, aunque lo cierto es que, la ganadora de Supervivientes 2021 tiene varios motivos para sonreír. Tras ganarle las dos últimas batallas legales a Rocío Carrasco, Olga se encuentra pletórica y centrada en su pareja y su familia.

Aunque Olga está apostando fuerte por su relación con Agustín Etienne tras separarse de Antonio David, la empresaria mantiene buena relación con él por el bien de su hija Lola. Por ello, no habrá sido plato de buen gusto ver la última información que ha revelado la pareja de su ex, Marta Riesco.

Olga Moreno ya conoce lo que está pasando

Olga Moreno decidió abandonar por completo la vida mediática tras su paso por Honduras. La ex de Antonio David Flores no pudo con la presión mediática a la que estaba siendo sometida, así que decidió dar un paso atrás.

| Europa Press

Para la empresaria no fue nada fácil tener que afrontar el aluvión mediático que se desencadenó tras conocerse la relación de su expareja con la reportera Marta Riesco. Por otro lado, también saltaban los rumores del affaire de Olga con su representante Agustín Etienne.

Sin embargo, Olga decidió no hablar públicamente de la relación y mantenerla alejada del plano público. Según ha revelado medios de comunicación, la relación de Olga y Antonio David es muy cordial. Ambos terminaron en buenos términos, sobre todo por Lola, la hija que tienen en común.

El excolaborador de Sálvameno duda en presumir del gran amor que tiene por la reportera de ¡Fiesta!, quien recientemente ha compartido una preocupante información.

Marta hacía público a través de su cuenta de Twitter que estaba sufriendo un abuso continuado de una persona, para que sea despedida de su puesto de trabajo. La periodista aseguraba que ya lo había puesto en manos de la policía, pero aun así quería hacerlo público en sus redes:

"Se llama Antonio Rusillo. Este señor da miedo. Lleva casi un año escribiendo a las empresas en las que trabajo para que me despidan. Me insulta, me humilla y es agresivo. Tengo miedo. Es un acoso y derribo desde hace meses", escribía Riesco en Twitter.

Una denuncia que habría puesto en sobre aviso al ex de Olga Moreno, ya que la reportera ha asegurado "tener miedo" de la situación. Lo cierto es que, debe haber sido duro para la ganadora de Supervivientes 2021 tener que ver esto.

Olga Moreno, enamorada y alejada de la televisión

Muy poco ha hablado Olga Moreno sobre su relación con Agustín Etienne. La empresaria ha preferido no hablar demasiado, ya que luego sabe que lo ocurre. Sin embargo, es muy activa en redes sociales, donde hace partícipes a sus seguidores de su día a día.

| Instagram (@olgamorenooficial)

A través de su cuenta de Instagram, Moreno comparte los viajes, salidas, y bonitas dedicatorias a Agustín. En la última semana Olga sorprendía a todos con una instantánea en blanco y negro donde ponía "que no se nos pase". Una muestra del gran amor que se tienen.

Aunque recientemente, Rocío Flores afirmaba que no se encontraba en el mejor de los momentos con Olga. La relación entre ambas se había distanciado:

"No estoy en mi mejor momento con Olga. Ella es una persona muy importante en mi vida. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo", confesaba.

Además, se pronunció sobre por qué ya no mantiene relación con Etienne: "Con él se acabó por temas laborales, no personales. Y hay muchos otros asuntos", señalaba.