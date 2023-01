Olga Moreno da un paso más tras su ruptura con Rocío Flores

Olga Moreno lleva días siendo noticia de la prensa rosa. Lo ha sido por su conflicto con Antonio David por la exposición de la pequeña que tienen y porque va a mudarse a Madrid. Y también porque ha roto definitivamente su relación con Rocío Flores, la hija mayor de su ex.

La primera entrevista de Olga tras su ruptura sentimental fue el primer conflicto entre las dos. Pero luego limaron asperezas, aunque ahora parece que todo está roto entre ellas de manera definitiva. En concreto, lo está desde que la sevillana empezó a salir con Agustín Etienne, que era el representante de ambas.

Moreno parece que tiene claro que no está dispuesta a mirar atrás ni a permitir que nadie le diga lo que tiene que hacer. Por ello, en contra de Rocío, sigue adelante con su relación sentimental y también con la amistad de algunas personas cuestionadas, como Marta López. Y a todo esto se une que tiene previsto dejar Málaga y también su tienda de ropa.

Olga Moreno, lejos de Rocío Flores

La ganadora de Supervivientes durante el tiempo que estuvo con Antonio David mostró que eran una familia feliz y unida. Es más, dejó claro que a los hijos de él los sentía como suyos y presumió constantemente de lo que la querían. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado muchísimo desde que el matrimonio rompió.

Al comienzo de la ruptura, Rocío llegó a posicionarse al lado de Moreno y esta optó por seguir cuidando de David. Todo se truncó cuando la sevillana concedió una exclusiva dejando de manifiesto lo que el excolaborador de Sálvame la había hecho sufrir. Y es que esto no gustó nada a la joven Flores.

| GTRES

Desde entonces, la relación entre ambas y de la familia ha estado en la cuerda floja hasta que se ha acabado rompiendo. Ha sucedido cuando Olga ha contado que salía con Agustín y cuando ha decidido mudarse con él a Madrid. Claro, porque estas decisiones no han gustado al clan y, en especial, a Rocío.

Hace meses que las dos mujeres no tienen relación, de ahí que la última publicación que hay de ellas juntas en redes es de agosto.

Desde entonces, no se hablan, a tenor de lo que ha contado un vecino de Moreno en Sálvame. Ha dicho: “Lo que yo tengo entendido es que la relación está rota porque es verdad que a Rocío se la veía antes por aquí”.

“Lleva mucho tiempo que ni entra ni sale del edificio”.

Olga Moreno mira hacia adelante

La ex de Antonio David tiene claro que quiere continuar con su vida, le pese a Rocío o a quien le pese. Por este motivo, se va a mudar a Madrid con Agustín. Y esto va a suponer que deje de vivir bajo el mismo techo que David Flores Carrasco y que cierre su negocio.

Tan feliz está con su relación, aunque ha sido tachada de montaje, que no deja de proclamarlo a los cuatro vientos. Así, le ha dedicado a él más de una publicación en Instagram. Buena muestra es la foto que compartió recientemente de los dos juntos y que acompañó de este texto: “¡Qué no se nos pase!”.

Esto no es todo. Olga ha visto que se ha señalado que no se rodea de buenas amistades y que algunas pueden estar traicionándola, como sería Marta López. Ante todo ello tiene claro que va a estar al lado de quien desee, le guste a 'Los Flores' o no.

Por este motivo, ha compartido en las stories varias instantáneas sonriente junto a sus amigos, que ha acompañado de la frase “Siempre unidos”, e incluso a la citada colaboradora de televisión.

| Instagram @olgamorenooficial

Vamos, que Moreno ha tomado las riendas de su vida y no quiere que nadie se entrometa en ella.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp