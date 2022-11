Olga Moreno alimenta los rumores de ruptura con Agustín Etienne

El nombre de Olga Moreno lleva acaparando muchos titulares durante la última semana debido al cara a cara que protagonizó con Rociíto en los juzgados. La ganadora de Supervivientes 2021 decidió alejarse de todo lo relacionado con la televisión debido a la gran presión mediática que estaba sufriendo. Olga Moreno optó por centrarse en su hija y en su nuevo amor, Agustín Etienne.

La exmujer de Antonio David ha vivido unos meses muy convulsos en los últimos tiempos. Por ello, ha preferido mantener un perfil mediático mucho más bajo. Eso sí, la empresaria es muy activa en redes sociales y su última publicación no ha dejado indiferente a nadie.

Olga publicaba una fotografía junto a un enigmático mensaje que muchos han entendido como un claro mensaje hacia su pareja.

Olga Moreno lanza un mensaje directo a Agustín Etienne

Tras encontrar el amor en Agustín, Olga Moreno no ha dudado en presumir de romance en redes sociales. La ganadora de Supervivientes 2021 ha dedicado un sinfín de mensajes de cariño y amor hacia su pareja. Hace tan solo un mes, la pareja disfrutaba de un tiempo para ellos con una fantástica escapada romántica a Formentera, donde hacía partícipes a sus seguidores de Instagram.

La historia de Olga Moreno y Etienne viene de lejos, primero establecieron una relación profesional. Agustín es representante y durante un tiempo llevó tanto a Olga como a Rocío Flores. Después pasó a ser una amistad, hasta que más tarde el amor llegó.

Todo apunta a que la pareja está muy enamorada. En muy pocas ocasiones han hablado en los medios de comunicación sobre su relación. Aunque de las pocas veces que lo han hecho, el representante dedicó unas bonitas palabras a Moreno: “Olga es la mejor compañía para todo, una mujer además de guapa, sencilla, buena, alegre… con la que estoy absolutamente feliz", confesaba Etienne.

Sin embargo, una reciente publicación de la empresaria ha hecho saltar todas la alarmas. Olga es muy activa en redes sociales, y hace tan solo unas horas publicaba una fotografía que sembraba la duda sobre su relación con Agustín.

En la instantánea aparecía ella sola de lo más sonriente, con un precioso vestido, una fotografía que pertenece a un posado para la revista Semana. Pero lo sorprendente de esto, es el misterioso mensaje que acompañaba el post:

"Y si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoque de vida y no de amor...", escribía Moreno.

No cabe duda de que se trata un mensaje directo hacia su pareja. Un mensaje que ha desconcertado a muchos, incluso han llegado a poner sobre la mesa los rumores de una supuesta crisis. Aun así, Agustín respondía al post con el emoticono de un corazón, quizá con el fin de disipar cualquier especulación.

Olga Moreno le gana la batalla a Rociíto

La noticia de la victoria judicial de Moreno a la hija de Pedro Carrasco llegó como una auténtica bomba. Hacía tan solo unas horas que se habían visto las caras en los juzgados. Tras ello, saltaba la noticia de que la denuncia que interpuso Rociíto a Olga por sus declaraciones en el Deluxe había sido desestimada.

El Tribunal Supremo fallaba a favor de Olga Moreno, reconociendo la libertad de expresión de la ganadora de Supervivientes 2021. Ahora solo queda esperar si Rocío Carrasco pone alguna denuncia más por las declaraciones que ha ido haciendo a lo largo de estos años.