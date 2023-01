Olga Moreno, acusada de echar de casa a David Flores por venganza

Olga Moreno, pese a estar alejada de los medios de comunicación, siempre está en el foco de la polémica. Durante las últimas semanas, la ganadora de Supervivientes 2021 se colocaba en el centro de todas las polémicas.

Las nuevas informaciones aseveran que Olga está dispuesta a empezar una nueva vida lejos de Málaga. Moreno quiere apostar al máximo por su relación con Agustín Etienne.

Pero además, según cuentan, Olga querría echar a David Flores de su actual domicilio en Málaga. Olga estaría muy cansada con la actual situación con Marta Riesco y Antonio David. Parece que la paz entre el exmatrimonio se ha acabado, y, según han publicado, Olga piensa tomar cartas en el asunto.

Muchos apuntan a que se trataría de una venganza, por las últimas acusaciones que la empresaria ha tenido que soportar por parte de la reportera de Fiesta.

Olga Moreno, cansada de la situación

Los últimos meses han sido prácticamente insoportables para la ganadora de Supervivientes 2021. Olga optaba por alejarse de los medios de comunicación y no hacer acto de presencia en ningún plató de televisión. Sin embargo, su nombre continuaba acaparando todos los titulares pese a su silencio.

| Europa Press

La gota que colmó el vaso fue la polémica tras las fotos publicadas por Marta Riesco en el cumpleaños de la hija de Olga Moreno. La empresaria no vio con buenos ojos la sobreexposición a la que estaba siendo sometida su hija:

"No consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales", explicaba Moreno. A esto se le sumó las duras acusaciones que vertió Marta Riesco sobre ella. La reportera fue tachada de ser "un personaje", sin embargo, no permaneció callada y atacó a la ex de su actual pareja:

"Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos", replicaba Marta haciendo referencia a Olga.

Pues todo apunta a que Olga ya se ha cansado de esta situación y quiere cambiar por completo. Moreno no estaría dispuesta a continuar con todo este entramado, y mucho menos a ver cómo se le critica y ataca de forma injustificada. Según han publicado, la empresaria busca iniciar una nueva vida lejos de Málaga, y todo apunta a que Madrid sería el destino.

Hasta ahora, David Flores estaba viviendo con ella tras el divorcio, como ya anunció mucho antes de que Antonio David y Olga anunciaran su ruptura. En una entrevista del Deluxe en 2015, Olga aseguró que David se quedaría con ella si algún día rompían, debido al gran cariño que sienten el uno por el otro.

| Mediaset

Pero, según afirman, eso ya son tiempos pasados. Ahora, Olga habría pedido que el hijo de Rociíto abandonase el domicilio familiar, debido a los nuevos planes de la empresaria.

Esto también se habría visto incentivado por las últimas polémicas de la actual pareja de Antonio David. Y es que Olga quiere romper con todo.

Olga Moreno teme lo peor

La ganadora de Supervivientes 2021 está afrontando unos meses de lo más complicados y, según afirma Belén Esteban, Olga teme que pueda ocurrir lo peor. La colaboradora aseguraba que Moreno no quiere que le ocurra a su hija lo mismo que a los hijos de Rociíto.

| TELECINCO

“Ve que lo que ha pasado con los hijos de Rocío Carrasco le puede pasar con la personita. Va a llegar el momento en el que Olga va a hablar con Rocío Carrasco”, sentenciaba Belén.

Ahora solo queda esperar a ver cómo se desenvuelve todo con los próximos pasos de Olga Moreno.

