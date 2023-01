Obligan a Kiko Hernández a dar el paso y Fran Antón empieza a preocuparse

Kiko Hernández conoce mejor que nadie cómo funcionan los programas de Telecinco y sabe perfectamente lo que le espera. Su antigua amiga Belén Rodríguez ha regresado a los platós y lo ha hecho para comentar Pesadilla en el Paraíso 2. Supuestamente no va a hablar de Hernández, pero él sospecha que Fran Antón se va a convertir en su próxima víctima.

Kiko Hernández sabe que Belén está dispuesta a todo, no va a consentir que el público piense nada malo de ella. Se defenderá usando armas bastante controvertidas, por eso Fran Antón debería tener tanto cuidado y estar muy pendiente de Telecinco. Han obligado a Hernández a convivir con su Belén: ahora ella también forma parte de la plantilla de Mediaset.

Fran se ha empezado a preocupar porque sabe que es cuestión de tiempo: el reencuentro se va a producir antes o después. La periodista no va a trabajar en Sálvame, pero es inevitable que se cruce con su antiguo amigo por los pasillos de Telecinco. Asegura que si esto pasa “no le mirará a la cara”, pero él tiene muchas cosas que decirle y es posible que quiera plantarle cara.

Kiko recibió unos mensajes explosivos de la madrileña, mensajes en los que cuestiona su amistad con Fran Antón. María Patiño recibió estos textos en su móvil y se negó a compartirlos con el público, pero dio pinceladas que dejan poco a la imaginación. Cabe la posibilidad, siempre supuestamente, de que Belén hiciera algún comentario homófobo sobre Antón.

Kiko se armó de valor y reconoció que su excompañera “iba de amiga de los gays”, pero realmente “era homofobita”. Estas declaraciones enfadaron mucho a Rodríguez, por eso Antón está tan preocupado: nadie sabe cómo será el reencuentro. Han publicado que el actor se ha convertido en el gran apoyo de Hernández y que no le va a dejar solo en este entramado.

Kiko Hernández da una explicación muy clara

Kiko ha dejado claro que no tiene nada que esconder, está haciendo su vida y quiere disfrutar de la libertad que se merece. Asegura que Fran solamente es su amigo: empezaron trabajando juntos y ahora se han creado una amistad estupenda. No tiene ninguna razón para mentir, así que algunos de sus compañeros, como por ejemplo Rafa Mora, creen que dice la verdad.

El exgran hermano promete que hablaría largo y tendido sobre el tema, pero ha explicado que no puede hacerlo. El motivo es claro: Antón es anónimo y su privacidad solamente le pertenece a él, por eso está atado de pies y manos. Sin embargo, hay quien confirma que el actor ha tomado parte activa en este revuelo y que no dejará solo al tertuliano.

Han obligado a Hernández: tendrá que compartir cadena con Belén Rodríguez hasta que termine Pesadilla en el Paraíso. Puede estar tranquilo porque la periodista no pisará Sálvame, ha denunciado a la productora del programa. Le han vetado y apenas hablan de ella para que el juez no pueda decir que se están aprovechando de su nombre.

Kiko Hernández ya ha descubierto todo

Kiko se ha relajado al descubrir que su antigua amiga no ha hablado de él en los debates de Pesadilla en el Paraíso. Eso no quiere decir que la guerra haya terminado, todo lo contrario, quizá esté cogiendo fuerza para lanzar ataques más duros. Según cuentan, Fran está pendiente de la situación y podría pedir ayuda a sus abogados si se descontrola.

El colaborador de momento no dará ningún paso más, ya está siendo muy generoso porque ha reconocido ciertas cosas. Primero dijo que no era amigo de Antón y ahora asume que mantienen una estrecha amistad. Pero no hay nada más, no es cierto que sean novios, como insinúan sus compañeros de Sálvame.

