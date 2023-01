Obligan a Adela González a hacer algo muy duro para seguir avanzando

Adela González es en una de las personas más importantes de Sálvame y tiene la obligación de cumplir con los deseos de la dirección. El programa necesita seguir avanzando porque atraviesa un momento crucial: los nuevos jefes de Telecinco quieren quitarlo. Deben demostrar que siguen siendo los mismos de siempre y que están capacitados para hacer reír a la audiencia.

Adela González, obligada por sus directores, se ha metido en el maletero de un coche junto a María Patiño para dar una noticia. Según han descubierto, Kiko Hernández ha hecho lo mismo para huir de la prensa junto a Fran Antón, su supuesto amigo especial. El espacio de Jorge Javier Vázquez insinúa que entre el madrileño y el actor hay algo más que una simple amistad.

Adela conoce perfectamente las normas del juego y no asegura nada, pero deja entrever que su compañero está escondiendo un secreto. Lo hace de una forma muy sutil y por eso su presencia es tan importante en Telecinco, podríamos decir que necesaria. No hay nadie mejor que ella para dar una noticia en un tono tan prudente: el público sabe bien lo que pretende decir.

Tanto la noticia como Sálvame necesitan avanzar, por eso es fundamental dar datos más claros.

Adela está encantada trabajando en Sálvame, a pesar de que es un programa muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Ella se dedicaba a la información política y social, por eso su punto de vista es tan interesante cuando habla de corazón. Sus reflexiones calan en la audiencia y poco a poco se ha convertido en un rostro fundamental para Telecinco.

González, según Jorge Javier Vázquez, “es lo mejor que le ha pasado a Sálvame en años” porque ha llegado en el momento justo. Empezó presentando una sección y poco a poco se ha convertido en presentadora, tanto de Sálvame como de otros programas. También conduce Mediafest, un concurso musical en el que muestra su faceta más atrevida.

Adela González ha logrado que Sálvame avance

Adela, siempre según las informaciones que han salido publicadas, está ganando mucho dinero en Telecinco y su vida ha cambiado. Quiere seguir enriqueciendo sus cuentas bancarias, por eso tiene la obligación de hacer todo lo que le dice la dirección del programa. Ha hecho algo muy duro: meterse en un maletero para desvelar el secreto de Kiko Hernández y Fran Antón.

González todavía no sabe que el exconcursante de Gran Hermano era intocable hasta hace poco, por eso no tiene piedad con él. Los espectadores no están acostumbrados a que se hable sin tapujos sobre el tertuliano, por eso la vasca recibe tan buenas críticas. Se avecinan tiempos complicados para él porque el contenido de Adela tiene éxito y eso solo significa una cosa: lo más duro está por llegar.

La presentadora no hace nada con mala intención, simplemente deja preguntas en el aire para que el público reflexione. Hace programas muy vivos, por eso las redes sociales se hacen eco de todos sus pasos y comentarios. Recientemente ha protagonizado un momento divertido y ha hecho cómplice a María Patiño porque ambas tienen una relación especial.

Adela González lleva el respeto por bandera

Adela está convencida de que sabe lo que Kiko quiere ocultar, pero tampoco lo dice abiertamente, pues no le quiere incomodar. Fue la primera periodista que dijo que el colaborador iba a pasar la Nochevieja con Fran Antón. En ese momento era un rumor muy fuerte, pero el paso del tiempo ha demostrado que es una información completamente contrastada.

González tendrá que verse las caras con Kiko, quien supuestamente está muy dolido con sus compañeros. Cree que él debe ser el único que diga de quién está enamorado y que no se merece ciertas insinuaciones. Según lo que cuenta, entre él y Antón solamente hay una amistad y una relación laboral.

