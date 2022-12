Nuria Roca nos deja sin palabras

Estamos en unas fechas en las que tenemos que ir pensando qué modelito será el ideal para triunfar estas navidades. No dejamos de ver a muchas influencers como Nuria Roca y grandes celebridades lucir unos looks de escándalo perfectos para estas fechas tan señaladas.

A pesar de ver unos cuantos estilismos creados especialmente para estas fechas, no tenemos que dejar pasar desapercibidos los looks de nuestro día a día. Aún necesitamos alguna que otra fuente de inspiración para ir al trabajo, ir al cine, o incluso una primera cita.

Nuria Roca nos ha mostrado en su último estilismo, uno de los mejores trajes que hemos podido ver hasta la fecha. Y lo mejor es que es perfecto para esta temporada otoño-invierno 2022. Gracias a la apertura de la nueva tienda ubicada en Madrid de la marca Clarel, hemos podido analizar su último outfit.

Nuria Roca opta por lucir un traje

Esta semana ha tenido lugar la apertura de un nuevo establecimiento en la capital. Se trata de la nueva tienda de la mano de Clarel, una marca que se dedica especialmente a los productos de belleza, cuidados e higiene, entre otros.

Nuria Roca no ha querido perdérselo y ha acudido con uno de sus mejores outfits nunca antes visto. La periodista ha elegido un traje formado por una parte de abajo de lana bastante llamativo. Se trata de una prenda que cuenta con un estampado formado de cuadros en tonos rosas, amarillos, granates y grises.

Toda una combinación de colores que ha resultado ser de lo más ideal. Además, para este conjunto ha añadido una americana de cuello solapa que tiene un cierre de un solo botón. Y no solo eso, esta tiene un bolsillo en el pecho y dos con tapetas que han llamado bastante la atención.

A juego, Nuria Roca ha combinado unos pantalones de tiro alto con pernera ancha. Una prenda muy chic que tiene varios bolsillos laterales y otro en la parte de atrás. Gracias a su corte y a su estampado, este traje se ha convertido en una opción de lo más acertada.

| Mirto

¿No sabes qué llevar a la oficina?

Muchas veces no sabemos qué ponernos tanto para salir de fiesta o con los amigos, como para ir a trabajar. Hoy te traemos una opción cómoda, estilosa y sobre todo favorecedora. Nuria Roca ha conseguido que nos fijemos por completo en su traje y queramos añadirlo rápidamente a nuestro armario.

| Mirto

Toda una opción de Nuria Roca de 10 para ir a la oficina. Se trata de un diseño de la firma Mirto que cuesta actualmente 530 €. Sabemos que no es un precio muy económico, pero se trata de un modelo exclusivo de la marca que ha conseguido atraer muchas miradas.

Nuria Roca deja atrás cualquier tipo de accesorio

Lo mejor del último look con el que hemos visto a la increíble Nuria Roca es que no necesita de más complementos. La presentadora de La Roca y colaboradora actual del programa El Hormiguero, ha acertado bastante al llevarlo con una simple camisa.

La periodista ha combinado perfectamente este traje con una camisa básica de color negro. Una pieza de ropa de escote en uve, que ha ultimado con unos botines de tacón fino.

A pesar de no haber llevado accesorios, no hemos podido no fijarnos en la manicura que llevaba Nuria Roca. En esta ocasión ha optado por llevar sus uñas en color verde con detalles dorados. Esta manicura es la que ha aportado este toque de color que el propio estilismo necesitaba.

Estamos hablando de una gran opción de Nuria Roca, sencilla y cómoda para llevarla al trabajo en nuestro día a día. Un ejemplo de inspiración para todas las que no sabemos qué ponernos para ir a la oficina, y que no ha podido gustarnos más.